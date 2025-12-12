  1. Clients Privés
«Aucune raison de dire non» La Colombie prête à donner l'asile à Maduro s'il quitte le pouvoir

ATS

12.12.2025 - 07:33

La Colombie est prête à offrir l'asile au président du Venezuela Nicolás Maduro s'il quitte le pouvoir, a affirmé jeudi la ministre colombienne des affaires étrangères, Rosa Villavicencio. Washington exerce depuis l'été dernier une pression maximale sur Caracas et sur M. Maduro.

Nicolás Maduro a été élu pour un troisième mandat en 2024, malgré des soupçons de fraude (archives).
Nicolás Maduro a été élu pour un troisième mandat en 2024, malgré des soupçons de fraude (archives).
sda

Keystone-SDA

12.12.2025, 07:33

Les États-Unis, l'accusant de trafic de drogue, ont déployé un imposant dispositif militaire en mer des Caraïbes, bombardant des embarcations présentées sans preuve comme celle de trafiquants de drogue et faisant planer la menace d'une intervention terrestre. Le président vénézuélien accuse Washington de vouloir le renverser pour s'emparer du pétrole du pays.

Dans un entretien à Radio Caracol, la cheffe de la diplomatie colombienne a évoqué l'hypothèse d'un départ de M. Maduro du pouvoir. «Si cette sortie implique qu'il doive vivre dans un autre pays ou demander la protection, alors la Colombie n'aurait pas de raison de lui dire non», a-t-elle dit.

Troisième mandat pas reconnu

Comme l'avait fait plus tôt cette semaine le président colombien de gauche Gustavo Petro, Mme Villavicencio a estimé qu'un gouvernement de transition au Venezuela «serait une solution» pour faire cesser l'escalade dans la région. «Mais c'est une décision que doivent prendre les États-Unis et le gouvernement Maduro lors d'une négociation», a-t-elle ajouté.

Comme de nombreux autres pays, la Colombie n'a pas reconnu le résultat de l'élection présidentielle de 2024 au Venezuela, au cours de laquelle M. Maduro a obtenu un troisième mandat, grâce à la fraude selon l'opposition qui affirme avoir gagné le scrutin. Mais Bogota maintient malgré tout des relations diplomatiques avec son voisin.

