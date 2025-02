La commission pour l'efficacité du gouvernement américain (Doge), dirigée par Elon Musk, est en train de se préparer un accès à un système ultra sensible du fisc, affirment lundi plusieurs médias. Des données financières détaillées des contribuables et entreprises sont enregistrées sur ce système.

Keystone-SDA ATS

Le Washington Post affirme, en citant trois sources proches du dossier sous couvert d'anonymat, que cela inquiète au sein l'Internal Revenue Service (IRS), l'administration fiscale américaine.

La création de la Doge a été ordonnée par Donald Trump lors de son accession au pouvoir fin janvier et son objectif est de réformer en profondeur l'appareil d'Etat américain pour réduire les dépenses publique. Elle est dirigée par Elon Musk et certaines de ses premières initiatives ont fait l'objet de recours en justice, arguant des dangers qu'elles font peser sur les données personnelles sensibles.

Le journal affirme avoir eu accès au projet d'accord pour permettre à un employé de Doge de travailler pendant 120 jours à l'IRS, avec un accès possible aux différents systèmes et bases de données, notamment, l'IDRS, particulièrement sécurisé et restreint. Il permet un «accès visuel instantané à certains dossiers de contribuables», selon un document de l'IRS cité par le média Axios.

Eliminer les gaspillages

Un responsable de l'administration Trump cité par le journal a déclaré que la Doge avait besoin d'accéder à l'IDRS pour «éliminer les gaspillages, fraudes, abus, et améliorer les performances du gouvernement», assurant que cela était fait dans un cadre «légal et avec les accréditation de sécurité appropriées».

Un porte-parole de la Maison Blanche, Harrison Fields, interrogé par NBC a affirmé qu'il «faut un accès direct au système pour identifier et régler» les problèmes, ajoutant que la «Doge continuera de mettre en lumière les fraudes qu'ils découvrent, car le peuple américain mérite de savoir à quoi son gouvernement a dépensé l'argent durement gagné de ses impôts».

Le projet de la Doge d'accéder à ces systèmes s'inscrit dans la perspective, relayée par la presse, de réduction massive des effectifs de l'IRS.

Le Washington Post affirmait vendredi, en citant six sources proches du dossier sous couvert d'anonymat, que l'administration Trump pourrait mettre un terme au contrat de près de 9000 employés qui sont encore en période d'essai, travaillant spécifiquement sur la collecte de l'impôt. Le journal rappelle que les Républicains dénoncent de longue date l'effectif trop important selon eux de l'IRS, passé d'environ 90'000 personnes à près de 100'000 en 2023.