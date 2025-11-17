Voici les principaux chiffres de la 30e conférence de l'ONU sur les changements climatiques (COP30), qui se tient jusqu'à vendredi à Belem, dans l'Amazonie brésilienne.

Le vice-président brésilien Geraldo Alckmin, à gauche, Marina Silva, ministre brésilienne de l'Environnement, et Ana Toni, PDG de la COP30, assistent à une conférence de presse lors du sommet des Nations unies sur le climat COP30, le lundi 17 novembre 2025, à Belém, au Brésil. (AP Photo/Andre Penner) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Combien de pays?

189 pays, ainsi que l'UE, ont une délégation sur place, indique l'ONU Climat lundi à l'AFP.

Parmi la poignée de pays qui n'ont pas envoyé de délégation figurent les Etats-Unis de Donald Trump, pour la première fois de l'histoire des COP, et l'Afghanistan, qui a regretté de ne pas avoir été invité par le Brésil.

Techniquement, la COP30 est la 30e réunion des 198 parties membres de la Convention des Nations unies sur les changements climatiques de 1992, soit 197 pays et l'Union européenne.

Elle sert aussi de réunion des 195 parties membres de l'accord de Paris de 2015, soit 194 pays et l'UE – cette réunion donnant lieu aux négociations les plus importantes.

Toutes les décisions doivent se prendre par consensus de l'ensemble des pays, ce qui autorise théoriquement n'importe lequel à bloquer un accord.

Combien de participants?

Environ 44'000 personnes ont été accréditées pour participer sur place à la COP30, selon l'ONU Climat, ce qui inclut les délégations nationales, leurs invités, des entreprises, les observateurs et les médias (le chiffre exclut environ 6000 accréditations virtuelles).

A la date de samedi, 26'500 d'entre elles étaient effectivement venues sur place, a indiqué l'ONU à l'AFP, dont plus de 2100 journalistes. Le chiffre devrait continuer à augmenter durant les cinq derniers jours de la conférence.

Selon les chiffres finaux de présence, le média Carbon Brief estime que la COP30 pourrait être la quatrième plus grande COP jamais organisée, la plus grande étant celle de Dubaï en 2023.

Temps supplémentaire

Les COP sont organisées chaque année vers le mois de novembre, et durent deux semaines. La fin théorique est généralement le vendredi soir.

Mais aucune COP n'a terminé à l'heure depuis 2003, avec souvent une nuit blanche en plus, voire deux dans quelques cas, la dernière fois en 2022 en Egypte (COP27).