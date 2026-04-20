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Après son arrêt maladie La coprésidente du PS revient au Palais fédéral «pleine d'énergie»

ATS

20.4.2026 - 07:17

Après une pause, Mattea Meyer reprend ses fonctions au Conseil national en tant que coprésidente du PS suisse. Elle participera à la session extraordinaire prévue à fin avril, a-t-elle indiqué aux journaux de Tamedia.

Co-Praesidentin Mattea Meyer spricht am Parteitag der SP Schweiz am Samstag, 25. Oktober 2025 in der Stadthalle in Sursee. (KEYSTONE/Philipp Schmidli)
Co-Praesidentin Mattea Meyer spricht am Parteitag der SP Schweiz am Samstag, 25. Oktober 2025 in der Stadthalle in Sursee. (KEYSTONE/Philipp Schmidli)
KEYSTONE

Keystone-SDA

20.04.2026, 07:17

«Je suis pleine d'énergie et de joie pour mon engagement politique», a déclaré la conseillère nationale zurichoise dans une interview publiée lundi. Elle choisit à nouveau de s'engager dans la vie politique.

Au cours des derniers mois, il y a eu des moments où elle ne savait pas si elle reviendrait un jour au Palais fédéral. Mme Meyer a décrit cette période comme une des plus difficiles de sa vie. Ne pas savoir si l’ancien quotidien allait revenir, lui a fait peur. Aujourd’hui, elle est libérée de cette crainte.

Plaidoyer pour plus d’honnêteté

Fin novembre 2025, Mme Meyer avait évoqué sur Instagram un «grand épuisement» et mis son travail entre parenthèses. Elle avait communiqué qu’elle tirait le frein d’urgence. «Avec le recul, je dois admettre qu’il était sans doute déjà trop tard.» Les tâches quotidiennes, comme répondre aux e-mails ou préparer les enfants le matin, lui avaient pris beaucoup d’énergie.

Il lui a fallu beaucoup de courage pour admettre qu’elle n’avait plus d’énergie. Elle a également eu du mal à rendre son cas public. «Si nous ne parlons pas de nos moments de faiblesse, on en vient à penser: Waouh, il y a ici à Berne des gens qui accomplissent des exploits surhumains», a déclaré Mme Meyer. «Un peu plus d’honnêteté ou de bienveillance mutuelle ne font pas de mal.»

Aide professionnelle et soutien privé

Pendant son arrêt maladie à 100 %, elle a bénéficié d’une aide professionnelle. Elle souligne également le soutien de son entourage et de son parti.

La coprésidence avec Cédric Wermuth lui a permis de lâcher prise. Son entourage et son parti lui ont toujours dit qu’elle devait être patiente et prendre le temps nécessaire pour se rétablir. Interrogée par le groupe de presse Tamedia sur la leçon la plus précieuse qu’elle en ait tirée, Mme Meyer a répondu: «Être plus patiente et plus sereine avec moi-même.»

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