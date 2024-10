La Corée du Nord a envoyé 10'000 soldats en Russie

La Corée du Nord a envoyé environ 10'000 soldats pour s'entraîner en Russie, a affirmé lundi le Pentagone. Cette estimation est trois fois plus important que la précédente, alors que l'Otan et l'UE s'inquiètent d'une dangereuse escalade.

La Corée du Nord a assuré que tout déploiement de soldats en Russie serait «conforme» au droit international, sans confirmer ou infirmer leur présence (archives). KEYSTONE

ATS

Moscou et Pyongyang ont renforcé leur coopération militaire depuis le début de l'invasion russe en Ukraine en février 2022 mais l'implication de troupes nord-coréennes dans les combats marquerait une étape de taille.

«Nous pensons que la République démocratique populaire de Corée a envoyé environ 10'000 soldats pour s'entraîner dans l'est de la Russie», ce qui aura «probablement» pour conséquence «un renforcement des forces russes près de l'Ukraine dans les prochaines semaines», a déclaré la porte-parole adjointe du Pentagone Sabrina Singh, utilisant le nom officiel de la Corée du Nord.

«Une partie» de ces troupes «s'est déjà rapprochée de l'Ukraine», a-t-elle ajouté.

Le président américain Joe Biden a, lui, qualifié ce déploiement de «très dangereux».

Sur le terrain, l'armée russe a progressé de 478 km2 en territoire ukrainien depuis le début du mois d'octobre, son gain territorial le plus important sur un mois depuis mars 2022 et les premières semaines de la guerre, d'après une analyse de l'AFP à partir de données de l'Institut américain pour l'étude de la guerre (ISW).

Au 27 octobre, les forces russes avaient gagné plus de terrain que lors des mois d'août et de septembre (477 et 459 km2), déjà marqués par d'importants mouvements de la ligne de front, en particulier dans l'est de l'Ukraine autour de la ville de Pokrovsk.

«L'ennemi comprend la force»

Quelques heures avant les déclarations du Pentagone, le nouveau secrétaire général de l'Otan, Mark Rutte, avait lui aussi lancé une mise en garde depuis le siège de l'Alliance à Bruxelles.

«Je peux confirmer que des troupes nord-coréennes ont été envoyées en Russie et que des unités militaires nord-coréennes ont été déployées dans la région de Koursk», a-t-il dit, évoquant une «escalade significative».

Le «renforcement de la coopération militaire entre la Russie et la Corée du Nord constitue une menace pour la sécurité indo-pacifique et euro-atlantique», a-t-il poursuivi.

Mais ce recours à des militaires nord-coréens «est également un signe du désarroi croissant» de Vladimir Poutine, a encore dit Mark Rutte. «Plus de 600'000 soldats russes ont été tués ou blessés dans la guerre» déclenchée par le président russe, «incapable de poursuivre son assaut contre l'Ukraine sans soutien étranger».

A l'issue d'un échange téléphonique avec le président sud-coréen Yoon Suk Yeol, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a elle aussi insisté sur le tournant que représentait l'envoi, «pour la première fois», de soldats nord-coréens «en soutien de la guerre d'agression de la Russie».

«C'est une escalade dangereuse et une menace pour la paix mondiale», a-t-elle estimé.

La semaine dernière, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé les Occidentaux à «punir» le duo Russie-Corée du Nord.

«Les sanctions ne suffisent pas. Nous avons besoin d'armes et d'un plan clair pour empêcher la Corée du Nord de s'impliquer davantage dans la guerre en Europe», a exhorté lundi le chef de cabinet de M. Zelensky, Andriï Iermak, sur son compte X, assurant que «les troupes nord-coréennes se trouvent déjà dans la région de Koursk».

«Aujourd'hui, la Russie fait intervenir la Corée du Nord; ensuite, elle pourrait élargir son engagement et d'autres régimes autocratiques pourraient voir qu'ils peuvent s'en sortir et venir combattre l'Otan», a-t-il mis en garde.

«L'ennemi comprend la force. Nos alliés ont cette force», a conclu le chef de cabinet de M. Zelensky, faisant référence à l'aide militaire que Kiev attend de ses partenaires pour contrer Moscou.

La Corée du Nord a assuré de son côté que tout déploiement de soldats en Russie serait «conforme» au droit international, sans confirmer ou infirmer leur présence.

