  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Extrême-Orient La Corée du Nord menace d'être «plus offensive contre les menaces ennemies»

ATS

8.11.2025 - 08:14

La Corée du Nord a affirmé samedi qu'elle serait «plus offensive» face à Washington et Séoul, au lendemain d'un test de missile balistique dénoncé par ces derniers.

Des passants suivent les informations sur un écran de télévision dans une gare de Séoul, en Corée du Sud, le 7 novembre 2025.
Des passants suivent les informations sur un écran de télévision dans une gare de Séoul, en Corée du Sud, le 7 novembre 2025.
KEYSTONE

Keystone-SDA

08.11.2025, 08:14

«Nous allons agir de manière plus offensive contre les menaces ennemies», a déclaré le ministre de la Défense nord-coréen No Kwang Chol, cité par l'agence de presse d'Etat KCNA.

Le responsable a accusé Washington de se montrer «effronté dans ses manoeuvres militaires visant à menacer la sécurité» de son pays, estimant que les Etats-Unis faisaient «grimper intentionnellement la tension politique et militaire dans la région».

Il a également fustigé l'arrivée du porte-avions à propulsion nucléaire américain USS George Washington mercredi au port sud-coréen de Busan. Séoul a invoqué des raisons logistiques et le repos des marins.

Vives tensions. La Corée du Nord lance un missile balistique vers la mer du Japon

Vives tensionsLa Corée du Nord lance un missile balistique vers la mer du Japon

Les déclarations du ministre nord-coréen de samedi, ainsi que le test de missile balistique de la veille, interviennent un peu plus d'une semaine après la visite en Corée du Sud de Donald Trump, dans le cadre d'une tournée en Asie.

Le président américain avait ouvert la porte à une entrevue avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, qu'il a rencontré trois fois au cours de son premier mandat. Ce possible sommet n'a pas eu lieu, M. Trump se disant «trop occupé», tandis que Pyongyang n'avait pas réagi.

Sous-marin nucléaire

Durant sa visite, le républicain a en revanche fait un geste considérable envers son allié sud-coréen en lui donnant l'autorisation de construire un sous-marin à propulsion nucléaire, ce qui ferait du pays l'un des rares à en posséder.

«Explosions non critiques». Trump: «On va faire des essais nucléaires comme d'autres pays le font»

«Explosions non critiques»Trump: «On va faire des essais nucléaires comme d'autres pays le font»

Quelques jours plus tard, le ministre de la Défense des Etats-Unis, Pete Hegseth, s'est rendu à la frontière intercoréenne avec son homologue du Sud et y a réaffirmé les liens bilatéraux.

Les analystes s'attendent à ce que l'accord sur ces sous-marins provoque une réaction agressive de Pyongyang. Des parlementaires sud-coréens, informés par le renseignement, ont prévenu cette semaine que la Corée du Nord semblait prête à mener rapidement son septième essai nucléaire, si Kim Jong Un donnait son feu vert.

Les plus lus

Ni journaux, ni colis : le SECO veut réduire la Poste à son strict minimum
Un automobiliste doit payer 1 700 francs… à cause d’une abeille
En Californie, Gavin Newsom consolide son image de principal adversaire de Donald Trump
«Les gens pensent qu’on doit se détester» - Le duel final entre Sinner et Alcaraz
Un homme envoie son ami faire un test de paternité et se fait démasquer
Cyril Hanouna excédé par Adriana Karembeu et Marc Lavoine