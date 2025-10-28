La Corée du Nord a procédé mardi à un essai de missiles de croisière mer-sol au large de sa côte occidentale à la veille de la visite du président américain Donald Trump en Corée du Sud. Ils ont été lancés à la verticale et ont volé pendant plus de deux heures.

Cité mercredi par l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA, un haut responsable militaire de Pyongyang ayant supervisé l'essai a déclaré que des «succès importants» avaient été obtenus dans le développement des «forces nucléaires» du Nord comme moyen de dissuasion militaire.

Le test visait à évaluer «la fiabilité des différents moyens offensifs stratégiques et montrer clairement leurs capacités aux ennemis», a ajouté le responsable, avec pour objectif de «renforcer sans cesse la posture de combat nucléaire» du pays.

Sans Kim

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, qui supervise régulièrement les lancements d'importance, était absent de celui de mardi, a noté la même source. Il n'a pas non plus été mentionné par KCNA dans son reportage sur l'essai de lancement de plusieurs missiles hypersoniques la semaine dernière.

Une dernière entrevue avait eu lieu en 2019

En tournée en Asie depuis dimanche, le président américain Donald Trump a répété qu'il «aimerait beaucoup» rencontrer le dirigeant nord-coréen à cette occasion. Leur dernière entrevue avait eu lieu en 2019 dans la zone démilitarisée (DMZ) entre la Corée du Nord et la Corée du Sud.

Kim Jong-un conditionne toute reprise du dialogue à l'abandon par Washington de ses exigences de démantèlement de l'arsenal nucléaire de Pyongyang.

M. Trump doit arriver mercredi en Corée du Sud.

Soulignant l'absence du numéro un nord-coréen mardi, Lim Eul-chul, professeur à l'Institut des études de l'Extrême-Orient de l'université Kyungnam, estime que cet essai militaire n'était «pas une tentative manifeste d'embarrasser Trump».