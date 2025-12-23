La Cour suprême américaine a rendu mardi une décision bloquant pour l'instant le déploiement de la Garde nationale à Chicago, voulu par le président Donald Trump contre l'avis des autorités locales démocrates.

Le président américain Donald Trump essuie un revers avec cette décision de la Cour suprême américaine. ATS

Keystone-SDA ATS

La plus haute juridiction du pays a jugé que le gouvernement n'avait pas fourni de base légale justifiant un tel déploiement, qui n'est autorisé par la loi que dans des circonstances exceptionnelles.