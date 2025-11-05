Droits de douane de Trump: la Cour suprême se montre sceptique

Les audiences sur la légalité des droits de douane imposés par le président américain Donald Trump débutent devant la Cour suprême des Etats-Unis. Les juges tant libéraux que conservateurs se montrent sceptiques.

La Cour suprême des Etats-Unis décide de la légitimité des droits de douane du président américain Donald Trump. Evan Vucci/AP/dpa (Archivbild)

Rédaction blue News SDA

La Cour suprême américaine se penche depuis mercredi sur l'un des thèmes les plus importants du deuxième mandat du président américain Donald Trump : la politique douanière. Une audience orale a débuté devant la Cour suprême sur la question de savoir si Trump avait le droit d'imposer de vastes surtaxes à l'importation à ses partenaires commerciaux dans le monde entier en utilisant une loi d'urgence.

Au cours d'une séance de plus de deux heures, la Cour suprême a entendu les arguments du gouvernement et des opposants à l'action de Trump. Il est apparu que les juges - y compris ceux de l'aile la plus conservatrice - ont régulièrement posé des questions critiques au gouvernement.

L'avocat de l'administration Trump, John Sauer, a fait valoir devant la Cour suprême qu'une suppression des droits de douane aurait des «conséquences catastrophiques pour l'économie et la sécurité nationale» et exposerait les Etats-Unis à des «représailles commerciales impitoyables» de la part d'autres pays.

«Ils disent que les droits de douane ne sont pas des impôts, mais ils le sont»

Mais les juges se sont montrés sceptiques quant à la légitimité des droits de douane - et ont pris l'avocat John Sauer à partie.

Plusieurs d'entre eux ont ainsi exprimé des doutes sur la force de la position de l'administration Trump. «Le moyen est de prélever des impôts sur les Américains, et cela a toujours été une compétence clé du Congrès», a par exemple déclaré le président John Roberts.

«Nous ne prétendons pas que la souveraineté fiscale est exercée ici», a argumenté John Sauer. «Il s'agit d'un pouvoir de régulation du commerce extérieur. Ce sont des droits de douane régulateurs».

«Je ne comprends tout simplement pas cet argument», a déclaré la juge libérale Sonia Sotomayor. «Ils veulent dire que les droits de douane ne sont pas des impôts, mais c'est exactement ce qu'ils sont».

Des questions critiques ont également été posées par Amy Coney Barrett et Neil Gorsuch, tous deux juges conservateurs nommés par Trump. Ils voulaient savoir pourquoi presque tous les partenaires commerciaux - de l'Espagne à la Suisse en passant par la France - étaient considérés comme une menace pour la sécurité nationale.

Gorsuch a mis en garde contre un transfert de pouvoir unilatéral en faveur du président et au détriment du Congrès qui, selon la Constitution, détient le droit fiscal et douanier.

Les instances inférieures jugent les droits de douane illégaux

Des tribunaux d'instances inférieures avaient déjà déclaré les actions de Trump illégales. Les droits de douane sont un élément central de la politique économique de Trump sous la devise «America first» (l'Amérique d'abord). Il reproche à l'UE et à d'autres partenaires commerciaux d'avoir «arnaqué» les Etats-Unis pendant des années avec leurs excédents d'exportation.

Le président a donc mis en garde la Cour suprême contre une décision négative. En cas de suppression des droits de douane, les Etats-Unis deviendraient un «pays du tiers-monde», a-t-il affirmé. Des milliards de dollars de recettes disparaîtraient alors et l'industrie nationale ne serait plus protégée.

Des entreprises américaines portent plainte

Des petites entreprises américaines, dont un vendeur de jouets et un négociant en vin, qui souffrent de coûts d'importation plus élevés, ont porté plainte contre les droits de douane de Trump. En outre, douze Etats américains ont saisi la justice. Des mois devraient s'écouler avant qu'une décision ne soit prise. La Cour suprême, composée de six juges conservateurs et de trois juges progressistes, avait auparavant apporté son soutien provisoire à Trump sur un certain nombre de sujets.

Vendredi dernier, une cour d'appel avait déclaré illégale une grande partie des droits d'importation imposés par Trump. Le président n'est pas habilité à imposer des droits de douane d'une telle ampleur, mais seulement le Congrès à Washington, a expliqué la cour d'appel de la capitale Washington, compétente entre autres pour les questions commerciales.

Pour imposer ces droits de douane, Trump avait invoqué une loi d'urgence (IEEPA) datant de 1977. La cour d'appel a déclaré que cette loi conférait certes au président américain des «pouvoirs étendus» pour réagir à une «urgence nationale déclarée». Mais ceux-ci ne contenaient pas explicitement le pouvoir de «prélever des droits de douane, des taxes ou autres».

Des droits de douane élevés contre la Suisse

Devant la Cour suprême, il s'agit des droits de douane punitifs que Trump a imposés en plusieurs étapes à de nombreux Etats à partir de début avril - et qui sont en principe appliqués à tout type de marchandises importées. Ainsi, l'UE est soumise à un droit de douane général de 15%. Les droits de douane plus élevés spécifiques à certains secteurs, comme l'aluminium, l'acier et les voitures, ne sont pas concernés.

La Suisse bénéficie d'un droit de douane général encore plus élevé que celui de l'UE et de plusieurs autres pays. Pour la plupart des marchandises en provenance de Suisse, Trump a imposé des droits d'importation de 39%. Ceux-ci sont en vigueur depuis le 7 août. Jusqu'à présent, l'importation de produits pharmaceutiques n'a pas encore été soumise à des droits de douane.

Avec du matériel des agences de presse Keystone-sda et Afp.

Plus de vidéos de la rubrique