La Cour suprême des Etats-Unis met Donald Trump dans l’embarras

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Droits de douane La Cour suprême des Etats-Unis met Donald Trump dans l’embarras

ATS

20.2.2026 - 16:33

La Cour suprême des Etats-Unis a jugé que Donald Trump avait outrepassé ses pouvoirs en imposant des droits de douane sur de nombreux produits entrant aux Etats-Unis, infligeant un sérieux revers au président américain sur un élément central de son programme économique.

La Cour suprême des Etats-Unis a jugé que Donald Trump avait dépassé les pouvoirs prévus par la Constitution.
La Cour suprême des Etats-Unis a jugé que Donald Trump avait dépassé les pouvoirs prévus par la Constitution.
ats

Keystone-SDA

20.02.2026, 16:33

20.02.2026, 17:03

Selon la décision rendue vendredi à une majorité de six juges contre trois, Donald Trump ne pouvait pas justifier ces droits de douane par la nécessité d'urgence économique.

Elle concerne les droits de douane présentés comme «réciproques» par le gouvernement américain mais pas ceux appliqués à des secteurs d'activités particuliers, comme l'automobile ou l'acier et l'aluminium.

Donald Trump avait choisi d'imposer ces surtaxes douanières en s'appuyant sur un texte de 1977 autorisant théoriquement l'exécutif à agir dans le domaine économique sans aval préalable du Congrès dès lors qu'une «urgence économique» était identifiée.

Mais selon le président de la Cour suprême John Roberts, le président des Etats-Unis doit «justifier d'une autorisation du Congrès claire» pour mettre en place des droits de douane.

Le fait que le texte de loi sur lequel se repose la Maison Blanche «lui donne l'autorité pour +réglementer les importations+ est insuffisant» dans la mesure où «il ne contient aucune référence aux droits de douane». Cette loi «n'autorise pas le président à imposer des droits de douane», a insisté le juge Roberts dans le texte de la décision.

Karin Keller-Sutter brocardée. Donald Trump s'en prend de nouveau violemment à la Suisse !

Karin Keller-Sutter brocardéeDonald Trump s'en prend de nouveau violemment à la Suisse !

Négociations

Ces droits de douane avaient été annoncés en avril, avec la présentation d'un tableau représentant les différents taux appliqués selon l'origine des produits.

Ils visaient théoriquement les pays avec lesquels les Etats-Unis étaient confrontés à un déficit commercial dans les échanges de biens, le président américain les voyant comme un outil pour les rééquilibrer.

Donald Trump visait aussi à apporter des ressources supplémentaires à l'Etat fédéral pour compenser des baisses d'impôts. Le républicain est cependant en partie revenu en arrière en ajoutant des exceptions pour un certain nombre de produits, en particulier ceux qui ne peuvent pas être fabriqués ou cultivés aux Etats-Unis.

Ces surtaxes avaient également servi de base de négociations pour la signature d'une série d'accords commerciaux avec les principaux partenaires des Etats-Unis, à commencer par l'Union européenne (UE), le Japon ou le Royaume-Uni.

Ces accords prévoient désormais, selon les cas, des droits de douane compris entre 10% et 15% maximum sur les produits provenant des pays qui les ont signés.

Le gouvernement américain a annoncé ces derniers jours de nouveaux accords avec plusieurs pays d'Asie du sud-est, tels que le Vietnam et l'Indonésie, dont les dirigeants étaient à Washington cette semaine pour assister à la première réunion du «Conseil de paix» créé par Donald Trump.

«Dévorer vivant». Voici comment Donald Trump tire à boulets rouges sur le Canada

«Dévorer vivant»Voici comment Donald Trump tire à boulets rouges sur le Canada

Les plus lus

Une affaire de parking dégénère : un employé communal décède
La Cour suprême des Etats-Unis met Donald Trump dans l’embarras
«Quelque chose commence à nous échapper» - Dominique de Villepin alerte !
En miraculé, Noé Roth se pare d'argent et propulse la Suisse vers un record !
Des congères de 4 mètres aux Diablerets – Une avalanche frappe un restaurant à Morgins
Une station de mesure nivologique enregistre un record d'enneigement