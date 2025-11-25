L'armée israélienne a dit mardi que la Croix-Rouge a reçu le corps d'un otage de Gaza, selon un communiqué militaire.

Les milices armées dans la bande de Gaza accompagnées du CICR recherchent toujours des corps d'otages israéliens (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

«Selon les informations fournies par la Croix-Rouge, le cercueil d'un otage décédé a été remis à ses soins, et est en route vers des soldats (israéliens) dans la bande de Gaza», indique un bref communiqué de l'armée israélienne.

Aux termes de l'accord de cessez-le-feu entré en vigueur le 10 octobre après plus de deux ans de guerre à Gaza, le Hamas doit encore restituer les dépouilles de trois otages du 7 octobre 2023: deux Israéliens et un Thaïlandais.