La Croix-Rouge, une personne du Hamas et une équipe égyptienne sont en train de chercher des dépouilles d'otages retenus depuis l'attaque du 7 octobre 2023 dans la bande de Gaza. L'annonce a été faite lundi par le gouvernement israélien.

Une excavatrice en action dans le quartier d'al-Tuffah, à Gaza, le 27 octobre 2025. AFP

Keystone-SDA ATS

Les équipes de recherches munies d'engins de chantier ont obtenu l'autorisation des autorités israéliennes d'entrer «au-delà de la ligne jaune (...) sous la supervision étroite de l'armée israélienne pour identifier l'emplacement de nos otages», a déclaré la porte-parole du gouvernement, Shosh Bedrosian.

Une source à la Croix-Rouge a confirmé que l'organisation participait à ces recherches.