  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Suite à des «menaces» La députée de Haute-Savoie Christelle Petex démissionne

ATS

6.11.2025 - 14:29

Christelle Petex, députée Les Républicains de la troisième circonscription de Haute-Savoie et conseillère départementale, a annoncé jeudi démissionner de ses deux mandats. La quadragénaire, qui avait été maire de Reignier-Esery, dénone des «critiques» et des «menaces» à son encontre.

Christelle Petex, députée Les Républicains de la troisième circonscription de Haute-Savoie (F) et conseillère départementale, a annoncé jeudi démissionner de ses deux mandats (illustration).
Christelle Petex, députée Les Républicains de la troisième circonscription de Haute-Savoie (F) et conseillère départementale, a annoncé jeudi démissionner de ses deux mandats (illustration).
ATS

Keystone-SDA

06.11.2025, 14:29

06.11.2025, 14:32

Dans une lettre ouverte transmise aux médias, l'élue de 45 ans écrit qu'elle souhaite garder ses valeurs. «Cela fait quelques mois que je suis en arrêt suite à un trop, un trop de tout», explique-t-elle, évoquant sans plus de détails un «trop de critiques, d'attaques, de tentatives de dissuasion, de menaces». Interrogé sur la nature de ces menaces, son entourage n'a pas souhaité faire de commentaire.

«Peut-être pourrait-on synthétiser en disant un trop de politique politicienne qui m'entoure, m'écoeure, m'épuise. Où est l'humain, le citoyen dans tout cela?» ajoute Mme Petex, qui était élue départementale depuis 2015 et députée depuis 2021. Se disant «convaincue que la politique pouvait être juste, efficace, évolutive», elle constate que ce n'est pas le cas et préfère mettre fin à son engagement.

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire à l'Assemblée, Mme Petex avait réuni 56,19% des suffrages sous l'étiquette «Divers droite», quand elle avait été réélue lors des élections législatives anticipées de juillet 2024, devant le candidat ciottiste Antoine Valentin, soutenu par le RN et Reconquête. Des élections partielles pour la remplacer dans les deux assemblées devraient avoir lieu dans les trois mois.

Les plus lus

La Turquie veut contraindre Ferrero à acheter ses noisettes
Un motard de 17 ans décède suite à une collision avec plusieurs voitures
Gueule de bois à la Maison Blanche
Polémique : la participation de Syngenta à la délégation suisse fait grincer des dents
«Ce sera dur et difficile. Je vais probablement pleurer»