Christelle Petex, députée Les Républicains de la troisième circonscription de Haute-Savoie et conseillère départementale, a annoncé jeudi démissionner de ses deux mandats. La quadragénaire, qui avait été maire de Reignier-Esery, dénone des «critiques» et des «menaces» à son encontre.

Christelle Petex, députée Les Républicains de la troisième circonscription de Haute-Savoie (F) et conseillère départementale, a annoncé jeudi démissionner de ses deux mandats (illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

Dans une lettre ouverte transmise aux médias, l'élue de 45 ans écrit qu'elle souhaite garder ses valeurs. «Cela fait quelques mois que je suis en arrêt suite à un trop, un trop de tout», explique-t-elle, évoquant sans plus de détails un «trop de critiques, d'attaques, de tentatives de dissuasion, de menaces». Interrogé sur la nature de ces menaces, son entourage n'a pas souhaité faire de commentaire.

«Peut-être pourrait-on synthétiser en disant un trop de politique politicienne qui m'entoure, m'écoeure, m'épuise. Où est l'humain, le citoyen dans tout cela?» ajoute Mme Petex, qui était élue départementale depuis 2015 et députée depuis 2021. Se disant «convaincue que la politique pouvait être juste, efficace, évolutive», elle constate que ce n'est pas le cas et préfère mettre fin à son engagement.

Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire à l'Assemblée, Mme Petex avait réuni 56,19% des suffrages sous l'étiquette «Divers droite», quand elle avait été réélue lors des élections législatives anticipées de juillet 2024, devant le candidat ciottiste Antoine Valentin, soutenu par le RN et Reconquête. Des élections partielles pour la remplacer dans les deux assemblées devraient avoir lieu dans les trois mois.