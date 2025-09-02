  1. Clients Privés
L’ONU alerte La détérioration en Birmanie rappelle les atrocités de 2017 

ATS

2.9.2025 - 09:31

La détérioration de la situation en Birmanie, notamment dans l'Etat de Rakhine, rappelle les atrocités contre les Rohingyas de 2017, selon l'ONU. Dans un rapport mardi à Genève, elle dénonce des allégations de recours à des armes chimiques.

Le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme Volker Türk dénonce les atrocités perpétrées par les militaires au pouvoir en Birmanie (archives).
Le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme Volker Türk dénonce les atrocités perpétrées par les militaires au pouvoir en Birmanie (archives).
ATS

Keystone-SDA

02.09.2025, 09:31

02.09.2025, 09:32

Les exécutions, la torture, les destructions de villages et les déplacements forcés massifs augmentent, dit le Haut-Commissariat aux droits de l'homme. Les militaires au pouvoir depuis 2021 ont tué plus de 7100 personnes. Plus de 29'000 personnes ont été arrêtées pour des raisons politiques et près de 23'000 restent détenues sans accès équitable à la justice.

Plus de 150'000 Rohingyas ont fui vers le Bangladesh depuis novembre 2023. Ils ont rejoint près d'un million de membres de la minorité musulmane partis dès 2017 dans ce que certains considèrent comme un «génocide».

«Des vidéos et des images, tristement similaires à celles que nous avions déjà vues au moment des atrocités de 2017, montrent des décès, des destructions et du désespoir», dit le haut-commissaire Volker Türk sur ce rapport.

