Au lendemain de la découverte dans le sud-ouest de la France d’un corps probablement celui d’une enfant disparue, les critiques contre le système judiciaire se multiplient. Le gouvernement se penche vendredi sur le fonctionnement de la justice et ses moyens.

Jeudi, un corps d'enfant «porteur de vêtements similaires» à celui de la jeune fille a été retrouvé. AFP

Keystone-SDA ATS

«Il est clair qu'il y a un dysfonctionnement (...) et c'est inacceptable», a déclaré à la presse le chef de l'Etat, en visite au Monténégro pour un sommet entre l'UE et les pays des Balkans.

Des enquêtes administratives «très rapides» devront établir «les responsabilités collectives, systémiques et les responsabilités éventuellement individuelles et prendre toutes les mesures requises», a ajouté le président, affirmant ne vouloir «entendre aucun argument de moyens dans cette affaire».

A Paris, le Premier ministre Sébastien Lecornu a reporté un déplacement pour réunir ses ministres de l'Intérieur et de la Justice, et faire le point sur l'affaire qui a démarré avec la disparition de la fillette le 29 mai puis la révélation des antécédents judiciaires du principal suspect.

Ils devaient notamment évoquer les éventuelles failles dans le traitement des plaintes pour viols accusant l'homme soupçonné d'avoir enlevé la petite Lyhanna.

Des yeux et des cheveux longs marrons, un short et un débardeur marinière à rayures, la collégienne de 11 ans a été vue vivante pour la dernière fois devant son collège à Fleurance, un bourg de 6.000 habitants situé à 80km à l'ouest de Toulouse.

Jeudi, après des jours de recherches qui ont fait la Une des médias français, un corps d'enfant «porteur de vêtements similaires» à celui de la jeune fille selon le parquet d'Agen a été retrouvé par les gendarmes sur une ferme près du village de Puycasquier. Une autopsie doit encore être effectuée pour «identifier formellement le corps» et les causes du décès, selon le parquet.

Le principal suspect, un homme de 41 ans qui connaissait Lyhanna car elle était une amie de sa propre fille, a été mis en examen lundi pour enlèvement et séquestration et placé en détention provisoire. Il avait travaillé dans l'exploitation agricole où a été retrouvé le corps, selon un responsable agricole gersois.

Depuis le début de la semaine, les révélations s'enchaînent sur le profil de ce père de deux enfants dont la photo est largement diffusée à la télévision. Il avait fait l'objet de plusieurs signalements ou plaintes, notamment pour une plainte viol sur mineure classée sans suite.

Critiques tous azimuts

Lenteur des procédures, mauvais fonctionnement administratif, mauvaise information de précédentes victimes: l'affaire a mis en lumière une série de dysfonctionnements des forces de l'ordre et de la justice, selon des avocats et des associations.

Jeudi, le ministre de la Justice Gérald Darmanin, plusieurs fois ministres depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir en 2017, s'est dit «terrifié» jeudi par un tel «dysfonctionnement» de la justice dont il a la charge comme garde des Sceaux depuis décembre 2024.

Ce soir, sur TF1, je reviendrai sur les dysfonctionnements accablants et inacceptables des services de l’Etat. Notre devoir est de protéger les enfants en priorité absolue comme je l’ai déjà demandé dès mon arrivée au ministère de la justice. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) June 5, 2026

Dans un climat politique de précampagne avant la présidentielle de 2027, plusieurs candidats à l'Elysée, potentiels ou déclarés, ont fait fuser les critiques.

Le président du Rassemblement national (extrême droite), Jordan Bardella, a accusé jeudi soir l'Etat qui a «lourdement failli», avant d'affirmer que «le peuple français exige des comptes», dans un message sur son compte X. «Notre système judiciaire est une faillite, il faut le réformer en profondeur», a estimé le président des Républicains (droite) et candidat pour 2027 Bruno Retailleau.

Toute la France est horrifiée par le destin tragique de la jeune Lyhanna, et communie dans la peine avec sa famille et ses proches.



Toute la France est révoltée par l’inaction des pouvoirs publics, alors que le principal suspect, Jérôme Barella, avait déjà été visé par plusieurs… — Jordan Bardella (@J_Bardella) June 4, 2026

«Il faut créer un véritable principe de précaution face aux violences faites aux enfants», avec une «accélération des procédures» et des «responsabilités clairement établies en cas de défaillance», a déclaré de son côté l'ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron, Edouard Philippe et prétendant à la présidentielle pour le parti Horizons (centre-droit).

A gauche, la patronne des Ecologistes Marine Tondelier, également candidate à l'Elysée, a dénoncé une affaire «symbole d'un système politico-judiciaire incapable de gérer le sujet des violences sexistes et sexuelles».

Sur RTL, Eric Mouzin, père d'une fillette victime du tueur en série Michel Fourniret, a estimé «surréaliste» que les ministres de l'Intérieur et de la Justice «semblent découvrir l'existence de dysfonctionnements au sein de leur ministère», mettant en cause la «restructuration draconienne des moyens de la justice».