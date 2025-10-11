  1. Clients Privés
Gouvernement La droite manifeste contre l'immigration en Pologne

ATS

11.10.2025 - 14:47

Des milliers de Polonais ont manifesté samedi à Varsovie contre «l'immigration illégale» et la politique migratoire européenne, répondant à l'appel du principal parti d'opposition, Droit et Justice (PiS), soutien du président nationaliste Karol Nawrocki.

Le président polonais Karol Nawrocki a le soutien d'une bonne partie du peuple.
Le président polonais Karol Nawrocki a le soutien d'une bonne partie du peuple.
ATS

Keystone-SDA

11.10.2025, 14:47

11.10.2025, 14:57

Les manifestants venus de toute la Pologne se sont rassemblés à 14h00 sur la place du Château, dans la Vieille ville prisée des touristes, sous une pluie tenace.

L'exécutif polonais est entré en cohabitation cet été après l'élection de M. Nawrocki à la présidence face Rafal Trzaskowski, maire de la capitale et candidat de la coalition gouvernementale pro-UE dirigée par Donald Tusk.

Augmentation des survols. L'aéroport de Vilnius fermé suite à une alerte aux ballons suspects

Augmentation des survolsL'aéroport de Vilnius fermé suite à une alerte aux ballons suspects

Le chef de l'Etat et le gouvernement se heurtent sur la diplomatie, le soutien à l'Ukraine, la politique migratoire, ou encore les réformes, jugées antilibérales par Bruxelles, engagées par le PiS, au pouvoir entre 2015 et 2023.

M. Nawrocki et le PiS dénoncent en particulier le pacte migratoire européen adopté l'an dernier et qui prévoit la relocalisation de dizaines de milliers de personnes depuis les pays de l'UE dits «de première ligne», par lesquels entrent la majorité des migrants, vers d'autres Etats invités à faire preuve de solidarité.

Le président polonais a adressé une lettre en ce sens cette semaine à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, dans laquelle il estime que son pays, où réside actuellement environ un million de réfugiés ukrainiens ayant fui l'invasion russe en 2022, a pris sa part.

«L'écrasante majorité des Polonais, toutes tendances politiques confondues, s'opposent à la relocalisation forcée des migrants en Pologne», prévient-il. «Je ne consentirai pas à la mise en oeuvre du Pacte sur la migration et l'asile en Pologne».

Un courrier salué par le président hongrois Viktor Orban, proche du Kremlin, opposé à toute aide militaire à l'Ukraine, et en conflit ouvert avec Bruxelles sur l'Etat de droit.

«L'Europe bouge: le président Nawrocki refuse d'appliquer le Pacte migratoire en Pologne», s'est-il réjoui sur X. «Nous refusons aussi. Maintenant nous sommes deux. Si un troisième nous rejoint, ce sera déjà une rébellion».

«Ce n'est pas une ambition abstraite». Un «mur de drones» pour protéger l'Europe?

«Ce n'est pas une ambition abstraite»Un «mur de drones» pour protéger l'Europe?

Nombre record de migrants

Le Premier ministre polonais Donald Tusk, au demeurant opposé lui aussi à l'accueil de nouveaux réfugiés, a ironisé samedi sur son compte X en rappelant que la Pologne avait accordé un nombre record de permis de séjour sous les gouvernements dirigés par le PiS entre 2015 et 2023.

Il a tenu Jaroslaw Kaczynski, président du parti depuis 2003 et promoteur de la manifestation de samedi, comptable de ces statistiques.

«Seul Jaroslaw Kaczynski est capable d'attirer un nombre record de migrants en Pologne et d'appeler ensuite à des manifestations contre l'immigration», a-t-il écrit.

«Course aux armements». L'Allemagne va s'autoriser son armée à abattre des drones

«Course aux armements»L'Allemagne va s'autoriser son armée à abattre des drones

Selon Eurostat en effet, la Pologne a accordé six millions de permis de séjour entre 2015 et 2023, l'Allemagne 4,3 millions et la France 2,4 millions.

En 2024, Varsovie en a délivré près de 489.000, le 3e plus haut chiffre de l'UE après l'Espagne et l'Allemagne, mais le plus bas pour la Pologne depuis 2014.

Dans une publication sur X publiée peu avant la manifestation, M. Tusk a assuré que la Pologne ne serait pas concernée par les relocalisations prévues dans le pacte migratoire. La Commission de Bruxelles doit détailler ses plans le 15 octobre.

