En moins de trois mois29 milliards de dollars : la facture colossale de la guerre en Iran pour les États-Unis
Basile Mermoud
12.5.2026
Le Pentagone a réévalué le coût jusqu'à présent de la guerre en Iran à près de 29 milliards de dollars, a annoncé mardi son responsable financier au cours d'une nouvelle audition parlementaire, aux côtés du ministre américain de la Défense, Pete Hegseth.
Agence France-Presse
12.05.2026, 17:05
12.05.2026, 17:06
Basile Mermoud
Ce montant est en hausse de près de quatre milliards par rapport à l'estimation avancée deux semaines plus tôt au cours d'un précédent face-à-face avec des parlementaires américains, alors la première audition du chef du Pentagone depuis le début de la guerre fin février.
«A ce moment-là, c'était 25 milliards de dollars. Mais l'état-major et le contrôleur (financier) examinent en permanence les estimations et nous pensons maintenant que c'est plus proche de 29» milliards, a expliqué le responsable financier Jules Hurst, présent aux côtés de Pete Hegseth et du chef d'état-major de l'armée américaine, le général Dan Caine.
Les Etats-Unis et Israël ont lancé une vaste offensive contre Téhéran le 28 février. Un cessez-le-feu est en vigueur depuis plus d'un mois mais Donald Trump l'a décrit «sous assistance respiratoire» lundi, et les négociations entre Washington et Téhéran visant à mettre durablement fin à la guerre au Moyen-Orient piétinent.