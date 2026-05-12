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En moins de trois mois 29 milliards de dollars : la facture colossale de la guerre en Iran pour les États-Unis

Basile Mermoud

12.5.2026

Le Pentagone a réévalué le coût jusqu'à présent de la guerre en Iran à près de 29 milliards de dollars, a annoncé mardi son responsable financier au cours d'une nouvelle audition parlementaire, aux côtés du ministre américain de la Défense, Pete Hegseth.

Une affiche raille «la promesse de liberté de l’Amérique» sur la place Enghelab, à Téhéran (archives).
Une affiche raille «la promesse de liberté de l’Amérique» sur la place Enghelab, à Téhéran (archives).
AFP

Agence France-Presse

12.05.2026, 17:05

12.05.2026, 17:06

Ce montant est en hausse de près de quatre milliards par rapport à l'estimation avancée deux semaines plus tôt au cours d'un précédent face-à-face avec des parlementaires américains, alors la première audition du chef du Pentagone depuis le début de la guerre fin février.

«A ce moment-là, c'était 25 milliards de dollars. Mais l'état-major et le contrôleur (financier) examinent en permanence les estimations et nous pensons maintenant que c'est plus proche de 29» milliards, a expliqué le responsable financier Jules Hurst, présent aux côtés de Pete Hegseth et du chef d'état-major de l'armée américaine, le général Dan Caine.

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Les Etats-Unis et Israël ont lancé une vaste offensive contre Téhéran le 28 février. Un cessez-le-feu est en vigueur depuis plus d'un mois mais Donald Trump l'a décrit «sous assistance respiratoire» lundi, et les négociations entre Washington et Téhéran visant à mettre durablement fin à la guerre au Moyen-Orient piétinent.

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