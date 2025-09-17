La Fed abaisse sans surprise ses taux d'un quart de point, entre 4% et 4,25%. Le nouveau gouverneur promu par le président Donald Trump voulait une baisse plus forte des taux de la banque centrale américaine.

La banque centrale des Etats-Unis «a eu raison d'attendre» avant de baisser ses taux, a estimé mercredi son président Jerome Powell. Elle est «fermement déterminée à préserver (son) indépendance». KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

La banque centrale des Etats-Unis a sans surprise diminué ses taux directeurs d'un quart de point de pourcentage. Ils sont désormais compris entre 4% et 4,25%, soit toujours beaucoup plus hauts que ce que souhaite le président américain.

Un seul responsable a voté contre cette décision: Stephen Miran, qui a rejoint la Fed seulement mardi, nommé par M. Trump, et qui aurait voulu voir les taux d'intérêt baisser d'un demi-point.

La Fed s'est aussi montrée un peu plus optimiste concernant la croissance américaine: elle la voit désormais à 1,6% à la fin de l'année, contre 1,4% dans ses prévisions de juin. Elle reconnaît une dégradation des conditions sur le marché du travail. «Les créations d'emplois ont ralenti, le taux de chômage a progressé mais reste bas», écrit-elle.

«Raison d'attendre»

La banque centrale des Etats-Unis «a eu raison d'attendre» avant de baisser ses taux, a estimé mercredi son président Jerome Powell. Elle est «fermement déterminée à préserver (son) indépendance».

L'institution monétaire est pressée depuis plusieurs mois par le président américain Donald Trump de réduire ses taux, mais n'a enclenché la détente monétaire que mercredi en raison des risques pesant sur le marché du travail.

Encore deux nouvelles baisses dans l'année?

Une courte majorité de responsables de la Réserve fédérale (Fed) anticipent au moins deux nouvelles baisses des taux de la banque centrale américaine cette année.

Jerome Powell, a toutefois prévenu mercredi qu'il s'agissait davantage d'une hypothèse que d'une certitude. «Nous affirmons toujours que nous ne suivons pas une trajectoire prédéfinie, et nous le pensons vraiment», a souligné M. Powell dans un discours face à la presse, assurant que les décisions futures de la Fed «seront fondées sur les données disponibles, l'évolution des perspectives et l'équilibre des risques».