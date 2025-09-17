  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Déterminée à garder son indépendance» La Fed abaisse ses taux d'un quart de point

ATS

17.9.2025 - 20:06

La Fed abaisse sans surprise ses taux d'un quart de point, entre 4% et 4,25%. Le nouveau gouverneur promu par le président Donald Trump voulait une baisse plus forte des taux de la banque centrale américaine.

La banque centrale des Etats-Unis «a eu raison d'attendre» avant de baisser ses taux, a estimé mercredi son président Jerome Powell. Elle est «fermement déterminée à préserver (son) indépendance».
La banque centrale des Etats-Unis «a eu raison d'attendre» avant de baisser ses taux, a estimé mercredi son président Jerome Powell. Elle est «fermement déterminée à préserver (son) indépendance».
KEYSTONE

Keystone-SDA

17.09.2025, 20:06

17.09.2025, 22:05

La banque centrale des Etats-Unis a sans surprise diminué ses taux directeurs d'un quart de point de pourcentage. Ils sont désormais compris entre 4% et 4,25%, soit toujours beaucoup plus hauts que ce que souhaite le président américain.

Un seul responsable a voté contre cette décision: Stephen Miran, qui a rejoint la Fed seulement mardi, nommé par M. Trump, et qui aurait voulu voir les taux d'intérêt baisser d'un demi-point.

La Fed s'est aussi montrée un peu plus optimiste concernant la croissance américaine: elle la voit désormais à 1,6% à la fin de l'année, contre 1,4% dans ses prévisions de juin. Elle reconnaît une dégradation des conditions sur le marché du travail. «Les créations d'emplois ont ralenti, le taux de chômage a progressé mais reste bas», écrit-elle.

«Raison d'attendre»

La banque centrale des Etats-Unis «a eu raison d'attendre» avant de baisser ses taux, a estimé mercredi son président Jerome Powell. Elle est «fermement déterminée à préserver (son) indépendance».

L'institution monétaire est pressée depuis plusieurs mois par le président américain Donald Trump de réduire ses taux, mais n'a enclenché la détente monétaire que mercredi en raison des risques pesant sur le marché du travail.

Encore deux nouvelles baisses dans l'année?

Une courte majorité de responsables de la Réserve fédérale (Fed) anticipent au moins deux nouvelles baisses des taux de la banque centrale américaine cette année.

Jerome Powell, a toutefois prévenu mercredi qu'il s'agissait davantage d'une hypothèse que d'une certitude. «Nous affirmons toujours que nous ne suivons pas une trajectoire prédéfinie, et nous le pensons vraiment», a souligné M. Powell dans un discours face à la presse, assurant que les décisions futures de la Fed «seront fondées sur les données disponibles, l'évolution des perspectives et l'équilibre des risques».

Les plus lus

Après le faux Brad Pitt, voici le faux... Marco Odermatt!
On sait de quoi souffre Rebecca Ruiz – Elle revient aux affaires
Servette enlève le derby du Rhône, le LS stoppe l'hémorragie
Coups de canon et carrosse doré: Trump aux petits oignons en Grande-Bretagne
Qui est «Red Sparrow», ce top agent russe digne d'Hollywood?
En deux jours, trois touristes disparaissent au même endroit