  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

La classe moyenne souffre USA: la Fed observe une poussée des licenciements et des prix

ATS

15.10.2025 - 21:07

Des entreprises qui licencient ou ne remplacent pas les départs, des ménages qui guettent les promotions pour garder la tête hors de l'eau... La Fed dresse mercredi un tableau peu reluisant de l'économie américaine.

La classe moyenne souffre aux Etats-Unis.
La classe moyenne souffre aux Etats-Unis.
ATS

Keystone-SDA

15.10.2025, 21:07

15.10.2025, 21:25

«Dans la plupart des régions, un nombre accru d'employeurs ont rapporté avoir réduit leurs effectifs via des licenciements ou des départs naturels» non remplacés, rapporte la banque centrale des Etats-Unis dans son «Livre beige», une enquête régulière basée sur les remontées d'acteurs économiques.

Les employeurs recourent plus volontiers à l'intérim ou au travail partiel, plutôt que d'embaucher à temps plein, est-il aussi souligné.

En parallèle, «dans plusieurs régions», certains secteurs (hôtellerie-restauration, agriculture, bâtiment, industrie) peinent à trouver la main-d'oeuvre nécessaire, «du fait des évolutions récentes de la politique migratoire», écrit la Fed, en référence à la ligne dure du gouvernement en la matière (chasse aux sans-papiers, restriction de l'immigration légale).

Ces instantanés sur le marché du travail dans la première économie mondiale sont publiés alors que le dernier rapport officiel sur l'emploi manque à l'appel en raison de la paralysie budgétaire ("shutdown").

Les responsables monétaires doivent donc s'en remettre davantage à d'autres baromètres pour prendre le pouls du pays.

Face aux nouveaux droits de douane mis en place par l'exécutif, les entreprises continuent d'avoir des stratégies diverses, est-il rapporté: «Certaines (...) laissent en grande partie leurs prix inchangés pour préserver leurs parts de marché et devant la résistance des consommateurs», pas prêts à débourser davantage.

D'autres – industriels ou distributeurs – «répercutent totalement les surcoûts (..) sur les consommateurs».

Dans ce contexte, la consommation s'est globalement repliée, à l'exception des ventes de voitures électriques, dopées par l'expiration d'un crédit d'impôt.

La situation apparaît très contrastée.

Les personnes très aisées ont eu de «solides» dépenses dans les voyages et les hôtels de luxe.

A l'inverse, les «ménages à bas revenu ou de la classe moyenne ont continué à guetter les promotions devant la hausse des prix et l'incertitude économique accrue».

Les éléments rapportés ont été collectés jusqu'au 6 octobre.

Les plus lus

Scandale chez les jeunes républicains: d'effarantes conversations révélées
30 ans requis: «Vous allez être condamné M. Jubillar»
Changement de ville : la FIFA prête à courber l’échine face à Trump
Les USA veulent détruire pour 10 milliards de biens humanitaires
Elle claque la porte: «France TV a eu des exigences que je n'accepte pas»
Carole bouquet fait un malaise sur scène!