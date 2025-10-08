  1. Clients Privés
Sécheresse La FICR lance un appel d'urgence de 25 millions sur la Somalie

ATS

8.10.2025 - 16:51

La fédération internationale des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) lance un appel d'urgence face à la sécheresse en Somalie. Mercredi à Genève, elle a dit vouloir aider le Croissant-Rouge local à assister les millions de personnes affectées par la situation.

Le financement demandé par la FICR lui permettra notamment une augmentation de l'accès à la nourriture et aux soins, ajoute l'organisation. (archives)
Le financement demandé par la FICR lui permettra notamment une augmentation de l'accès à la nourriture et aux soins, ajoute l'organisation. (archives)
KEYSTONE

Keystone-SDA

08.10.2025, 16:51

De nombreuses pénuries alimentaires et l'effondrement de systèmes locaux sont observés. Après des inondations en 2023, le pays fait face aux conséquences de la pire sécheresse depuis des décennies, explique la FICR.

Les pluies devraient manquer également jusqu'à la fin de l'année. Cette situation provoque des effets pour plus de 2,5 millions de personnes.

Les centres de santé ferment, les déplacements augmentent et les dispositifs communautaires sont confrontés à des difficultés. Malgré l'insécurité, les routes endommagées et le manque de fonds, le Croissant-Rouge local continue d'oeuvrer pour aider les populations affectées.

Le financement demandé par la FICR lui permettra notamment une augmentation de l'accès à la nourriture et aux soins, ajoute l'organisation.

