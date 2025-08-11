  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Jour de Noël 2024 La Finlande inculpe trois marins pour sabotage en Baltique

ATS

11.8.2025 - 17:23

Le parquet finlandais a annoncé lundi avoir inculpé trois marins de l'équipage du pétrolier Eagle S, accusés d'avoir participé au sabotage de câbles sous-marins fin 2024 en mer Baltique, dégradations qui s'inscrivent dans une série de plusieurs incidents présumés de sabotage survenus dans ce vaste espace maritime stratégique.

Le pétrolier est soupçonné d'avoir endommagé en mer Baltique le câble sous-marin électrique EstLink 2 et quatre câbles de télécommunications reliant la Finlande à l'Estonie le jour de Noël 2024. (archive)
Le pétrolier est soupçonné d'avoir endommagé en mer Baltique le câble sous-marin électrique EstLink 2 et quatre câbles de télécommunications reliant la Finlande à l'Estonie le jour de Noël 2024. (archive)
sda

Keystone-SDA

11.08.2025, 17:23

«Le procureur général adjoint a engagé des poursuites pour dégradations criminelles aggravées et entrave aggravée aux communications contre le capitaine ainsi que les premier et second officiers du pétrolier Eagle S, immatriculé aux Iles Cook», a-t-il indiqué dans un communiqué.

Le pétrolier est soupçonné d'avoir endommagé en mer Baltique le câble sous-marin électrique EstLink 2 et quatre câbles de télécommunications reliant la Finlande à l'Estonie le jour de Noël 2024, en laissant traîner son ancre sur 90 km sur le fond marin.

«Les propriétaires des câbles ont subi au total au moins 60 millions d'euros de dommages directs rien qu'en frais de réparation», a précisé le ministère public dans son communiqué.

«La perturbation de câbles de transmission électrique et de télécommunications (...) est également suspectée d'avoir causé un risque grave pour l'approvisionnement énergétique et des communications en Finlande, même si les services ont pu être assurés grâce à des connexions alternatives», selon le parquet.

La nationalité des trois marins n'a pas été révélée, mais le procureur général adjoint Jukka Rappe a déclaré à l'AFP que de nombreux membres de l'équipage étaient de nationalité indienne et géorgienne.

Tensions croissantes

Actuellement interdits de sortie du territoire finlandais, les accusés, qui ont nié avoir commis les infractions qui leur sont reprochées, ont soutenu que la Finlande n'était pas compétente dans cette affaire, les câbles ayant été endommagés en dehors des eaux territoriales finlandaises.

Mais ces incidents «ont gravement compromis des fonctions importantes de la société», et la compétence finlandaise s'applique à ce titre, a fait valoir M. Rappe. Le procès devrait débuter d'ici deux semaines.

Ces dégradations en mer Baltique, ciblant les infrastructures énergétiques et de communication, s'inscrivent, selon des experts et responsables politiques, dans le contexte d'une «guerre hybride» menée par Moscou contre les pays occidentaux, dans ce vaste espace maritime bordé par plusieurs membres de l'Otan et par la Russie.

Les tensions se sont intensifiées autour de la mer Baltique depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en février 2022.

Une série d'explosions sous-marines a endommagé les gazoducs Nord Stream qui acheminaient le gaz russe vers l'Europe en septembre 2022, dont la cause n'a pas encore été déterminée.

Flotte fantôme

La Finlande et la Suède ont abandonné des décennies de non-alignement militaire en rejoignant l'Otan à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

L'Eagle S est soupçonné de faire partie de la «flotte fantôme», terme qui désigne des navires souvent vieillissants, mal assurés et opérés sous pavillon étranger, accusés d'être utilisés par la Russie pour contourner les sanctions occidentales en transportant son pétrole sous embargo.

Les plus lus

Roland Collombin souffre d'un cancer : «J'ai peur de mourir»
Trump - Poutine: pourquoi l’Alaska n’est pas un hasard
Un Français flashé à Lausanne – 90'000 francs d'amende
Roche et Novartis délocalisent leur production aux Etats-Unis, Berne appelle à une réunion de crise
«Nous allons nettoyer ça»: Trump met le maintien de l'ordre sous contrôle fédéral