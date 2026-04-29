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Proche-Orient La flottille pour Gaza encerclée par l'armée israélienne

ATS

30.4.2026 - 01:43

Les organisateurs d'une nouvelle flottille de militants propalestiniens souhaitant briser le blocus de Gaza ont affirmé jeudi que leurs bateaux avaient été encerclés par la marine israélienne dans les eaux internationales. Le contact a été perdu avec onze d'entre eux.

Les bateaux de la flottille pour Gaza sont partis de Barcelone (image), Marseille et Syracuse.
Les bateaux de la flottille pour Gaza sont partis de Barcelone (image), Marseille et Syracuse.
ATS

Keystone-SDA

30.04.2026, 01:43

30.04.2026, 07:37

«Des navires militaires israéliens ont illégalement encerclé la flottille dans les eaux internationales et ont lancé des menaces d'enlèvement et de recours à la violence», a déclaré dans un communiqué publié dans la nuit la flottille mondiale Sumud.

Cette flottille est composée de plus de 50 bateaux partis ces dernières semaines de Marseille en France, Barcelone en Espagne et Syracuse, en Italie. Ils se trouvent actuellement à l'ouest de la Crète (Grèce), selon le suivi en direct sur le site de l'organisation.

«Nos bateaux ont été abordés par des vedettes militaires qui se sont identifiées comme d''Israël'», a précisé l'organisation sur le réseau social X, ajoutant que les occupants avaient «pointé des lasers et des armes d'assaut semi-automatiques» et «ordonné aux participants de se rassembler à l'avant des bateaux et de se mettre à quatre pattes».

Première flottille déjà interceptée

A l'été et l'automne 2025, un premier voyage de la flottille globale Sumud à travers la mer Méditerranée jusqu'aux abords de Gaza avait attiré l'attention du monde entier.

La cinquantaine de bateaux qui la composaient avait été interceptée par Israël au large des côtes de l'Egypte et de la bande de Gaza au début du mois d'octobre. L'opération israélienne, qualifiée d'illégale par les organisateurs et par Amnesty International, avait suscité des condamnations internationales. Les membres d'équipage avaient été arrêtés puis expulsés par Israël.

La bande de Gaza, gouvernée par l'organisation islamiste Hamas, est soumise à un blocus israélien depuis 2007.

Israël et le mouvement islamiste palestinien s'accusent mutuellement de violer un cessez-le-feu entré en vigueur le 10 octobre 2025, après deux ans de guerre, déclenchée par l'attaque du mouvement palestinien sur le sol israélien le 7 octobre 2023.

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