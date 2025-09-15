Après plusieurs reports, la flottille internationale pour Gaza a quitté lundi la Tunisie pour mettre le cap sur le territoire palestinien assiégé par Israël. Elle veut «briser le blocus israélien» et ouvrir un «corridor» humanitaire.

Keystone-SDA ATS

«Nous essayons d'envoyer un message à la population de Gaza, (de lui dire) que le monde ne l'a pas oubliée», a dit à l'AFP la militante écologiste suédoise Greta Thunberg avant d'embarquer dans le port de Bizerte, dans le nord de la Tunisie. «Lorsque nos gouvernements ne prennent pas leurs responsabilités, nous n'avons pas d'autre choix que de prendre les choses en main», a-t-elle ajouté.

Une vingtaine de bateaux venus de Barcelone (Espagne) ont quitté Bizerte, les derniers étant partis à l'aube lundi, selon un photographe de l'AFP sur place.

Yasemin Acar, du comité de coordination de la partie maghrébine de la flottille, a posté sur Instagram des images de bateaux tunisiens prenant aussi la mer ces dernières heures, avec le message «le blocus de Gaza doit cesser», «nous partons par solidarité, dignité et pour la justice». Les embarcations arrivées d'Espagne s'étaient transférées à Bizerte après un séjour mouvementé à Sidi Bou Saïd, près de Tunis.

La «Global Sumud Flotilla», accueillie par des rassemblements de soutien, a indiqué que deux de ses bateaux avaient été visés par des attaques de drones deux nuits de suite la semaine passée, publiant des vidéos à l'appui. Après la deuxième annonce, les autorités tunisiennes ont dénoncé «une agression préméditée» et dit mener une enquête.

Départ retardé

L'eurodéputée franco-palestinienne Rima Hassan qui, comme Greta Thunberg, avait été détenue à bord du «Madleen» lors d'une précédente traversée vers Gaza, a dit à l'AFP redouter «bien entendu» de nouvelles attaques, ajoutant: «on se prépare aux différents scénarios».

Selon elle, les personnalités les plus en vue – dont l'actrice française Adèle Haenel – ont été réparties entre les deux plus gros bateaux de coordination «de manière à équilibrer et (ne) pas concentrer toutes les personnalités visibles dans un seul et même bateau».

Le départ de Tunisie a été repoussé à plusieurs reprises en raison de motifs de sécurité, de retard dans les préparatifs pour certains bateaux et de la météo.

La Global Sumud Flotilla («sumud» signifie «résilience» en arabe), comprend aussi des embarcations parties ces derniers jours de Corse (France),Grèce et de Sicile (Italie). C'est depuis Catane que la délégation suisse a levé l'ancre mercredi dernier. Elle est composée de six bateaux et d'une quarantaine de personnes.

La flottille internationale avait initialement prévu d'atteindre le territoire palestinien à la mi-septembre, après deux tentatives bloquées par Israël en juin et juillet.