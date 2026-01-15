  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Cour européenne des droits de l'homme La France condamnée pour les conditions indignes dans une prison

ATS

15.1.2026 - 17:34

Cellules surpeuplées et insalubres, cafards et souris, absence d'eau chaude et d'intimité aux toilettes: un homme de 42 ans a fait condamner jeudi la France par la Cour européenne des droits de l'homme pour ses conditions de détention à la prison de Strasbourg.

C'est la neuvième fois depuis 2013 que la France est condamnée par la CEDH pour les conditions de vie dans ses prisons (photo d’illustration).
C'est la neuvième fois depuis 2013 que la France est condamnée par la CEDH pour les conditions de vie dans ses prisons (photo d’illustration).
KEYSTONE

Keystone-SDA

15.01.2026, 17:34

Cette maison d'arrêt, «en situation de surpopulation» et «propice à la prolifération des animaux nuisibles», n'offrait pas, «à l'époque de la détention du requérant», des conditions de détention «décentes», ce qui était assimilable à un «traitement inhumain et dégradant», a tranché la CEDH. Les autorités françaises devront verser 7400 euros au détenu à titre de dédommagement moral.

C'est la neuvième fois depuis 2013 que la France est condamnée par la CEDH pour les conditions de vie dans ses prisons, a précisé à l'AFP Patrice Spinosi, l'avocat qui a porté ces dossiers avec l'Observatoire international des prisons (OIP).

Au total, ces arrêts concernaient 42 détenus, mais «ce n'est que la partie émergée de l'iceberg» car seule une minorité des personnes concernées ont «l'énergie et le temps» pour saisir la justice, jusqu'au Conseil d'Etat en France et à la CEDH, afin de dénoncer leurs conditions de détention, a souligné l'avocat.

Dans le cas de la maison d'arrêt de Strasbourg, les juges européens ont donné raison au requérant pour une période remontant à 2016.

Pendant ces 87 jours, le détenu n'a pu être seul en cellule que pendant quatre jours. Le reste du temps, il devait partager les 9 m2 de son espace de vie avec au moins un autre prisonnier et même, pendant six jours, avec deux codétenus, selon le comptage précis fourni par les autorités françaises.

En s'appuyant notamment sur plusieurs rapports du Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL), la Cour a souligné la vétusté de la prison, la présence de rongeurs et cafards ou les douches «parfois glaciales».

Surtout, les toilettes, au sein des cellules, sont installées «à proximité immédiate des lits et des lieux de repas» et ne sont pas séparées par une cloison fermée, si bien que les détenus n'y disposent d'aucune intimité.

Au vu de tous ces éléments, la CEDH a estimé que le requérant avait été exposé à «une épreuve d'une intensité excédant le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention».

Les plus lus

Un ouvrier de Ford renvoyé pour des propos anti-Trump : internet se mobilise pour le soutenir
«C'était une fille super souriante» – Suicide d'une lycéenne de 17 ans
«Avant, on avait pas mal de soucis avec les chiens fous, mais ils se sont calmés»
«Ça aurait été dommage car la descente du samedi, c'est toujours une belle fête du ski»
Une mission militaire européenne au Groenland
Christian Constantin : «Les mots soulagent le coeur, mais les factures arrivent...»