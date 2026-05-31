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Guerre au Liban La France demande «une réunion d'urgence» du Conseil de sécurité

ATS

31.5.2026 - 13:51

La France a demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies après que l'armée israélienne s'est emparée de l'emblématique forteresse médiévale de Beaufort au Liban, où son drapeau flotte désormais.

Le chef de la diplomatie française a estimé que la poursuite des opérations contre le Herzbollah, pro-iranien, «fragilisent aussi» le potentiel accord entre les Etats-Unis et l'Iran (archives).
Le chef de la diplomatie française a estimé que la poursuite des opérations contre le Herzbollah, pro-iranien, «fragilisent aussi» le potentiel accord entre les Etats-Unis et l'Iran (archives).
AFP

Keystone-SDA

31.05.2026, 13:51

«J'ai demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations unies parce que si nous reconnaissons le droit d'Israël à se défendre contre les attaques du Hezbollah (...) rien ne peut justifier la prolongation des opérations militaires israéliennes au Liban et son occupation de plus en plus profonde dans le territoire libanais», a déclaré le ministre français des affaires étrangères Jean-Noël Barrot sur la chaîne BFMTV.

«Il s'agit là pour Israël d'une faute majeure car (...) cette avancée sur le territoire libanais est non seulement contraire aux engagements d'Israël, puisque depuis le 17 avril, nous avons un cessez-le-feu au Liban, c'est contraire au droit international mais c'est aussi contraire aux intérêts et à la sécurité d'Israël», a-t-il ajouté.

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«Car chaque village bombardé, chaque village occupé, chaque civil qui est tué renforce le Hezbollah», a-t-il souligné. Le chef de la diplomatie française a en outre estimé que la poursuite des opérations contre le Herzbollah, pro-iranien, «fragilisent aussi» le potentiel accord entre les Etats-Unis et l'Iran, «qui prévoit une cessation des hostilités sur tous les fronts, y compris au Liban».

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