La France insoumise (LFI) a refusé d'accréditer pour ses universités d'été le journaliste du Monde Olivier Pérou, co-auteur du livre «La meute» sur le fonctionnement interne du mouvement, a indiqué le journal jeudi, en dénonçant une «entrave à la liberté de la presse».

Au Monde, M. Pérou suit les partis de gauche, avec Sandrine Cassini (photo d’illustration). AFP

Agence France-Presse Basile Mermoud

«Nous élevons la plus vive protestation contre cette entrave caractérisée à la liberté de la presse et à l'accès à l'information», écrit le directeur du quotidien, Jérôme Fenoglio, dans un billet mis en ligne sur son site.

Les universités d'été de LFI ont lieu du 21 au 24 août à Valence (Drôme). Au Monde, M. Pérou suit les partis de gauche, avec Sandrine Cassini. Selon M. Fenoglio, «aucune formation, quel que soit son bord politique, n'avait jusqu'à présent prononcé une telle mesure d'éviction» contre un journaliste du Monde «à l'occasion d'un événement de ce type».

Dans une réaction transmise à l'AFP par son service de presse, LFI a répliqué que «les principes qui régissent la liberté d'information sont assortis de règles déontologiques (respect du contradictoire, protection de la vie privée, rigueur, sources multiples)».

«Celles-ci ont été largement bafouées dans l'ouvrage que monsieur Pérou a consacré à la France insoumise», a poursuivi le mouvement, accusant le journaliste de l'avoir «lourdement diffamé» et d'avoir «inventé de fausses informations» sur sa vie interne.

«Contrairement à ce que la direction du Monde indique, cela n'empêche nullement ce journal d'être représenté pour nos universités d'été. La rédaction du Monde est tout à fait la bienvenue pour couvrir cet événement», a conclu LFI.

«Nous ne transigerons pas sur notre liberté de choisir nos journalistes pour couvrir rubriques ou événements, qui fait partie intégrante de notre indépendance éditoriale», insiste pour sa part M. Fenoglio, en saluant «le sérieux et le professionnalisme d'Olivier Pérou et de Sandrine Cassini».

«Un précédent assez grave»

Sollicitée par l'AFP, la Société des rédacteurs du Monde (SRM) a jugé la décision de LFI «indigne» et contraire à «la liberté de la presse». «C'est un précédent assez grave», a déclaré la journaliste Isabelle Mandraud, vice-présidente de la SRM. Paru début mai, «La meute» a été co-écrit par Charlotte Belaïch (Libération) et Olivier Pérou.

Ce livre-enquête décrit une formation totalement organisée autour de la personnalité de Jean-Luc Mélenchon, où intimidations et menaces sont monnaie courante. Lors de la parution, LFI avait rejeté en bloc les affirmations du livre.