La France insoumise fait bloc derrière Raphaël Arnault

Ne jamais reculer, même face à la tempête médiatique et politique. Plus que jamais LFI, sous l'impulsion de son leader Jean-Luc Mélenchon, fait sienne cette maxime en refusant de couper les ponts avec son député Raphaël Arnault, dont trois proches ont été arrêtés dans l'affaire Quentin Deranque à Lyon.

epa12544418 La France Insoumise (LFI) party leader Jean-Luc Melenchon gives a speech at the La France Insoumise convention for the 2026 municipal elections in Aubervilliers, a Paris suburb, France, 23 November 2025. EPA/TERESA SUAREZ KEYSTONE

Agence France-Presse Basile Mermoud

Raphaël Arnault ne sera «certainement pas» suspendu ou exclu du groupe LFI à l'Assemblée nationale, a martelé jeudi matin sur franceinfo le coordinateur du mouvement, Manuel Bompard.

«En vertu de quelles règles un employeur devrait être responsable des actes commis par ses salariés?», a-t-il ajouté. Si juridiquement l'argument est imparable, politiquement il convainc moins puisque les appels à la démission de Raphaël Arnault se multiplient.

Quid des rapports entre LFI et La Jeune Garde, organisation amie et alliée des Insoumis dissoute par le ministère de l'Intérieur pour «violences» en 2025?

Ce week-end sur LCI, en disant sa condamnation des violences à Lyon, Manuel Bompard avait indiqué que si l'enquête établissait «une responsabilité directe» du mouvement antifasciste contestée, LFI arrêterait «évidemment» de demander l'annulation de sa dissolution.

Légère inflexion jeudi matin quand il a dit: «Les faits ne leur sont pas imputés, ils ont été dissous». «S'il y a des individus qui ont été à l'intérieur et qui ont commis des actes délictueux, moi je les condamne absolument mais en quoi ça implique l'organisation en tant que telle?», a-t-il appuyé.

«C'est souvent Mélenchon qui les met dans la nasse. Bompard avait bien fait le service après-vente dimanche», observe un ex-Insoumis.

Car le leader de LFI a pris la parole mardi soir lors d'une longue conférence devant les militants, depuis les locaux du Parti ouvrier indépendant (POI), petit parti d'extrême gauche proche de LFI. Comme souvent, il a donné le ton, en refusant toute prise de distance avec La Jeune Garde.

«Personne n'aime les traîtres»

Même s'il a reconnu des «divergences» avec le mouvement d'ultragauche, notamment autour de son rapport à la violence, il a appelé les Insoumis à ne pas abandonner l'organisation de Raphaël Arnault. «Personne n'aime les traîtres», a-t-il prévenu.

«Nous avons fréquenté et nous nous sommes délibérément nous-mêmes rapprochés de La Jeune Garde. Pourquoi? Parce qu'elle avait une expérience beaucoup plus avancée que la nôtre en matière de défense face à des agressions fascistes», a-t-il expliqué en racontant avoir pu observer lors des camps d'été de l'organisation auxquels il a été invité «un groupe qui, dans une discipline parfaite, étudiait, travaillait, élevait son niveau de conscience collective».

Des qualités d'auto-organisation chères au leader insoumis, dont la formation s'enorgueillit par ailleurs de ne jamais céder à la pression externe et a théorisé le fait de ne pas reconnaître ses erreurs devant la presse.

«C'est toujours pareil chez eux: la meilleure défense, c'est l'attaque, ne reculez sur rien», soupire l'ex-Insoumis déjà cité.

Comme lors des polémiques liées à l'affaire Quatennens, quand Jean-Luc Mélenchon avait ardemment défendu son protégé qui avait pourtant reconnu des violences conjugales, ou après le 7-Octobre quand lui et les dirigeants insoumis avaient publiquement refusé d'amender leur réaction initiale aux massacres commis par le Hamas.

«Mélenchon adopte dans l'actualité la politique qu'il a apprise de (Pierre) Lambert: ne recule jamais!», écrivent les auteurs Laurent Mauduit et Denis Sieffert, eux-mêmes anciens lambertistes, dans leur ouvrage «Trotskisme : histoires secrètes» (2024) en référence au courant trotskiste dans lequel le leader de LFI a fait ses armes politiques dans sa jeunesse.

A un peu plus d'un an de la présidentielle, le triple candidat, qui se prépare plus que jamais à une quatrième course à l'Elysée, tentait avant la mort de Quentin Deranque de prendre de la hauteur en adoptant un costume plus présidentiel, éloigné de son style du «bruit et de la fureur», en s'emparant de sujets économiques ou internationaux.

«Si La France insoumise coupait le cordon avec La Jeune Garde, il n'y aurait pas grand chose à leur reprocher», note un cadre socialiste. «C'est la seule planche de salut s'il veut faire le papy IIIe République et rassembleur en 2027», ajoute-t-il.

«Mais leur réflexe est de faire bloc», alors que les appels à LFI pour rompre avec La Jeune Garde fleurissent et même à gauche, conclut-il. Selon un sondage Odoxa pour le journal Le Figaro publié jeudi, 57% des Français estiment que Jean-Luc Mélenchon est «trop complaisant à l'égard des militants antifas».