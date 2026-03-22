Le PS s’agace : «La France insoumise fait perdre»

Le secrétaire général du PS Pierre Jouvet a accusé dimanche soir La France insoumise de «faire perdre» la gauche, au vu des premiers résultats du second tour des municipales.

«Ce qui fonctionne, c'est le rassemblement de la gauche et des écologistes» a continué Pierre Jouvet (archives). AFP

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«Ce que ce soir je constate, c'est que La France insoumise ne gagne rien, et pire, c'est que la France Insoumise fait perdre», a-t-il déclaré sur France 2, alors que plusieurs villes socialistes -comme Clermont-Ferrand- ou écologistes, -comme Poitiers ou Besançon-, qui avaient fusionné avec LFI au second tour, ont perdu les élections. Il a estimé à l'inverse «qu'à un an de l'élection présidentielle, ce qui fonctionne, c'est le rassemblement de la gauche et des écologistes» sans LFI, «tel que nous l'avons fait au premier tour des élections municipales».