  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Un signal politique» La France ouvrira un consulat au Groenland le 6 février

Basile Mermoud

14.1.2026

La France ouvrira un consulat au Groenland le 6 février, a annoncé mercredi le chef de la diplomatie française, «un signal politique» alors que ce territoire autonome danois est convoité par le président américain Donald Trump.

Le président français Emmanuel Macron (à gauche) et le Premier ministre groenlandais Jens-Frederik Nielsen à l’issue d’une conférence de presse conjointe à Nuuk, au Groenland, le 15 juin 2025.
Le président français Emmanuel Macron (à gauche) et le Premier ministre groenlandais Jens-Frederik Nielsen à l’issue d’une conférence de presse conjointe à Nuuk, au Groenland, le 15 juin 2025.
AFP

Agence France-Presse

14.01.2026, 09:24

La décision d'y ouvrir un consulat avait été prise l'été dernier, lorsque le président Emmanuel Macron s'y était rendu, a rappelé Jean-Noël Barrot sur RTL. «Je m'y suis rendu pour ma part à la fin du mois d'août pour préfigurer ce consulat qui sera installé le 6 février», a-t-il ajouté.

«C'est un signal politique qui s'associe à une volonté d'être plus présent au Groenland, y compris dans le domaine scientifique». Il a enfin martelé que le Groenland n'était pas à vendre.

Crise. Groenland : une rencontre à très haut risque à la Maison Blanche

CriseGroenland : une rencontre à très haut risque à la Maison Blanche

«Le Groenland ne veut ni être possédé, ni être gouverné, nié, ni être intégré par les Etats-Unis. Le Groenland a fait le choix du Danemark, le choix de l'Otan et le choix de l'Union», a-t-il également commenté.

«S'il s'agit de s'en emparer autrement qu'on achetant le Groenland, bien évidemment, ça paraît évidemment très incongru parce que pour un membre de l'Otan, cette alliance de sécurité qui, depuis presque 80 ans, associe l'Amérique du Nord avec l'Europe, s'en prendre à un autre membre de l'Otan, ça n'aurait aucun sens, ce serait contraire même aux intérêts des Etats-Unis», a-t-il dit.

«Ce chantage doit naturellement cesser», a-t-il ajouté. Ces propos interviennent alors que les chefs de la diplomatie danoise et groenlandaise sont attendus mercredi à la Maison Blanche pour un entretien sous haute tension visant à désamorcer la crise autour du Groenland.

Crise géopolitique. «Nous choisissons le Danemark» plutôt que les Etats-Unis, dit le Premier ministre groenlandais

Crise géopolitique«Nous choisissons le Danemark» plutôt que les Etats-Unis, dit le Premier ministre groenlandais

Depuis son retour au pouvoir, il y a près d'un an, le président américain évoque régulièrement la possibilité de prendre le contrôle de cette immense île arctique, stratégique mais peu peuplée. Ses menaces ont redoublé depuis la capture début janvier du président vénézuélien Nicolas Maduro.

Le ministre danois des Affaires étrangères, Lars Løkke Rasmussen, avait sollicité cet entretien avec le secrétaire d'Etat, Marco Rubio. La réunion aura finalement lieu à la Maison Blanche, le vice-président, JD Vance, ayant demandé à y participer.

Archives sur le Groenland

Du Panama au Groenland, les menaces d'annexion de Trump

Du Panama au Groenland, les menaces d'annexion de Trump

Donald Trump réaffirme son ambition d'annexer le canal de Panama et le Groenland, par la force si besoin, et menace de faire usage de la "force économique" contre le Canada, qui devrait selon lui "fusionner" avec les Etats-Unis.

10.01.2025

Les plus lus

Le grand plan de Trump pour le pétrole vénézuélien ne fonctionne pas
Mousse inflammable : Jacques Moretti connaissait le danger bien avant le drame
Mystère inquiétant : trois bébés abandonnés et des parents introuvables!
Groenland : une rencontre à très haut risque à la Maison Blanche
Légende du snowboard, rebelle, père... Qui était Ueli Kestenholz ?
«Un cinglé était en train de hurler» - Interpellé, Donald Trump dérape !