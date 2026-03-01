  1. Clients Privés
Un «retour à la réalité» «La France, protège-nous!» : les influenceurs de Dubaï sidérés par les frappes iraniennes

Basile Mermoud

1.3.2026

Ils étaient partis à Dubaï pour le calme et le luxe mais postent des photos de missiles et de frappes: des influenceurs assistent, impuissants et parfois choqués, aux attaques de l'Iran contre les pays du Golfe.

Certains internautes ont des réactions moqueuses, dénonçant «la déconnexion totale» de ce «monde bling-bling» face à la réalité géopolitique du Moyen-Orient.
AFP

Agence France-Presse

01.03.2026, 15:49

01.03.2026, 15:57

Depuis samedi à l'aube, de nombreux expatriés dans les Émirats partagent des vidéos de panaches de fumée s'élevant au dessus des gratte-ciels, en exprimant leur sidération.

«OMG» («Oh Mon Dieu!») s'exclame à plusieurs reprises sur l'une de ces vidéos Hofit Golan, une influenceuse israélienne de bien-être, en montrant un immeuble en feu à proximité de son appartement.

Le Britannique Will Bailey tient informé ses abonnés sur Instagram et TikTok en filmant les traces laissées dans le ciel bleu de Dubaï par le passage de missiles ou d'engins destinés à les neutraliser. «J'étais à quelques mètres», affirme-t-il dans l'une de ses vidéos visiblement filmée à proximité de l'hôtel Fermont, touché samedi par une frappe.

Riposte de l’Iran. Dubaï : incendie dans un hôtel célèbre après l’impact d’un drone iranien

Riposte de l’IranDubaï : incendie dans un hôtel célèbre après l’impact d’un drone iranien

D'autres influenceurs se montrent plus angoissés, à l'image de la Française Maeva Ghennam qui, se filmant avec son passeport à la main, témoigne avoir «crié comme une hystérique» en entendant une frappe. «La France, protège-nous!», demande cette jeune femme qui a bâti sa notoriété sur l'émission de télé-réalité «Les Marseillais».

Les vidéos postées depuis samedi provoquent parfois des réactions moqueuses d'internautes dénonçant «la déconnexion totale» de ce «monde bling-bling» face à la réalité géopolitique du Moyen-Orient.

«On assiste à un retour à la réalité pour les influenceurs installés là-bas», analyse la journaliste Emma Férey, qui a publié en 2024 «Emirage», un roman sur le milieu de l'influence à Dubaï. Dans ce milieu qu'elle décrit comme «sous-informé» et «où tout semble facile, on doit vendre du rêve», «la bulle commence à se fissurer», estime-t-elle.

«Inquiétude»

Dans un nouveau message posté dimanche matin sur son site, l'ambassade de France aux Emirats arabes unis a rappelé qu'il n'était pas possible de quitter le territoire, qui a fermé son espace aérien jusqu'à nouvel ordre. Elle exhorte donc les ressortissants à «appliquer strictement les consignes de sécurité: rester chez soi, se tenir éloignés des fenêtres, des portes et des zones ouvertes».

Ces dernières années, Dubaï a séduit un nombre croissant d'influenceurs, d'entrepreneurs et de millionnaires, attirés par l'environnement favorable aux affaires, l'absence d'impôt sur le revenu, et la possibilité d'y mener un train de vie aussi fastueux que décomplexé.

Cette mégapole de près de 4 millions d’habitants, dont 90% d'expatriés, dispose aussi d'un aéroport parmi les plus fréquentés au monde.

Dans une vidéo filmée samedi sur une plage où bronzent des baigneurs, Deepti Mallik, qui se présente comme une consultante dans l'immobilier de Dubaï, tente de rassurer: «il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Le pays est bien préparé pour une telle situation».

Pour Emma Férey, «on sent de l'inquiétude chez les influenceurs, même s'ils savent bien que parler de politique, et pire de géopolitique, c'est prendre le risque de perdre des abonnés ou de subir une vague de harcèlement».

Fumée noire sur Doha. L’Iran intensifie ses attaques contre les pays du Golfe

Fumée noire sur DohaL’Iran intensifie ses attaques contre les pays du Golfe

La journaliste explique que les créateurs de contenus «engagés contractuellement avec des marques, sont obligés de poursuivre leurs activités». «Même si c'est pour du shampoing, la vidéo doit passer. C'est ce décalage qui peut paraître indécent aux yeux du public, de continuer à faire son beurre alors que le monde brûle», selon elle.

Sur Instagram, le Français installé à Dubaï Benjamin Samat, qui s'est fait connaître en participant à des émissions de téléréalité, a fustigé «ceux qui sur les réseaux sociaux se réjouissent que les Français vivent ça», disant ne souhaiter «à personne de se faire réveiller par des missiles qui explosent dans le ciel en pleine nuit».

Vidéo des frappes iraniennes contre les pays du Golfe

Fumée épaisse à Doha alors que l'Iran mène des frappes de représailles dans le Golfe

Fumée épaisse à Doha alors que l'Iran mène des frappes de représailles dans le Golfe

Un épais panache de fumée noire s'élève au-dessus de Doha après de nouvelles explosions dans la capitale du Qatar, alors que l'Iran mène des frappes en représailles aux attaques américaines et israéliennes qui ont notamment tué le guide suprême.

01.03.2026

