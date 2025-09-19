  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Troubles politiques La France suspend sa coopération antiterroriste avec le Mali

ATS

19.9.2025 - 06:17

La France a suspendu sa coopération antiterroriste avec le Mali et sommé deux diplomates maliens de quitter son territoire, en réponse à l'arrestation en août à Bamako d'un agent diplomatique français, a appris l'AFP vendredi de source diplomatique française.

Paris a suspendu sa coopération antiterroriste avec Bamako.
Paris a suspendu sa coopération antiterroriste avec Bamako.
sda

Keystone-SDA

19.09.2025, 06:17

Les deux diplomates, membres de l'ambassade et du consulat du Mali à Paris, ont été «déclarées persona non grata et ont jusqu'à samedi pour quitter le territoire», a déclaré cette source.

Le 15 août, la junte militaire au pouvoir au Mali, pays d'Afrique de l'Ouest coutumier des troubles politiques en proie depuis plus d'une décennie à des groupes jihadistes, avait annoncé l'arrestation d'un Français soupçonné de travailler pour le «Service de renseignement français».

Les autorités du président Assimi Goïta avaient accusé des «Etats étrangers» d'être derrière une tentative de déstabilisation des institutions menée par «un groupuscule d'éléments marginaux des forces armées de sécurité malienne».

Le ministère français des Affaires étrangères avait dénoncé des «accusations sans fondement» et demandé la «libération sans délai» de son ressortissant, membre de l'ambassade de France.

«Le Mali viole délibérément une des règles les plus fondamentales du droit international, s'agissant d'un agent diplomatique dûment accrédité par les autorités maliennes.

Face à un acte d'une telle gravité et d'une telle hostilité, la France a décidé de suspendre la coopération avec le Mali dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans ce pays à laquelle contribuait jusqu'à son arrestation l'agent qui a été arbitrairement arrêté», a déclaré à l'AFP la source diplomatique française.

Crise sécuritaire

Selon cette source, les autorités maliennes, informées des mesures françaises, ont réagi mercredi en déclarant de leur côté persona non grata «cinq personnels» de l'ambassade de France, qui avaient déjà quitté le Mali dimanche.

«Nous avons informé les autorités maliennes, via leur chargé d'affaires à Paris, que d'autres mesures seraient mises en oeuvre à court terme si notre ressortissant n'était pas libéré rapidement», a ajouté cette source.

Confronté depuis 2012 face à une profonde crise sécuritaire nourrie notamment par les violences de groupes affiliés à Al-Qaïda et à l'organisation État islamique (EI), ainsi que de groupes criminels communautaires, le Mali est dirigé par une junte militaire, arrivée au pouvoir après deux coups d'Etat en 2020 et 2021.

Les autorités de Bamako se sont depuis détournées de leurs partenaires occidentaux, notamment l'ancien colonisateur français, pour se tourner politiquement et militairement vers la Russie.

L'armée malienne et ses alliés, les mercenaires russes d'Africa Corps, chargés notamment de traquer les jihadistes, sont régulièrement accusés de commettre des exactions contre des civils.

Malgré des relations tendues, la coopération subsistait à ce jour entre services de renseignements maliens et français dans le cadre de la lutte antiterroriste.

Les plus lus

La venue de Marylin Manson à Berne fait polémique – «Avec le recul, c'est regrettable»
Rashford assomme Schär et Newcastle, Haaland bat un nouveau record
France: «Le tueur à la rose» devant ses juges, 31 ans après les faits
Les chimpanzés et «la théorie de la gueule de bois évolutionniste»
Donald Trump refuse d'approuver une aide militaire à Taïwan
Un homme armé d'une machette abattu près d'une école