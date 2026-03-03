  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Le National entre en matière La gauche échoue à faire capoter le plan d'économies 2027-2029

ATS

3.3.2026 - 11:56

La gauche a échoué mardi à faire capoter le plan d'allègement financier du Conseil fédéral. Le National est entré en matière sur le paquet par 128 voix contre 62, alors que socialistes et Vert-e-s voulaient le renvoyer au gouvernement. Les débats se poursuivent.

Au total, le programme prévoit des économies de 8,5 milliards sur trois ans afin de financer la 13e rente AVS et l'augmentation du budget de l'armée.
Au total, le programme prévoit des économies de 8,5 milliards sur trois ans afin de financer la 13e rente AVS et l'augmentation du budget de l'armée.
sda

Keystone-SDA

03.03.2026, 11:56

Les députés du PS et des Vert-e-s se sont succédé à la tribune pendant environ une demi-heure face à une salle presque vide pour plaider leur cause: le gouvernement doit revoir sa copie. Les économies voulues par le Conseil fédéral vont fortement péjorer les générations futures, estiment-ils.

«Arrêtons de faire croire que de laisser aux générations futures une politique climatique au rabais ou des infrastructures ferroviaires qui rouillent est la solution», a déclaré Gerhard Andrey (Vert-e-s/FR). Des coupes de plusieurs milliards de francs sont prévues notamment dans la recherche, l'environnement et les transports entre 2027 et 2029.

Au total, le programme prévoit des économies de 8,5 milliards sur trois ans afin de financer la 13e rente AVS et l'augmentation du budget de l'armée. Le Conseil des Etats a baissé le volume de ces économies d'un tiers, à 5,5 milliards, l'hiver dernier.

La gauche estime que le taux d'endettement en Suisse, bas en comparaison internationale, et son bon PIB laissent une marge de manoeuvre suffisante. Le frein à l'endettement «nous enferme», a déclaré Laurence Fehlmann Rielle (PS/GE). Il doit être réformé pour permettre davantage d'investissements, a-t-elle dit. Sans succès.

«Rhétorique catastrophiste»

Le plan d'allègement fiscal est indispensable au vu de l'augmentation des dépenses, ont rétorqué le Centre, le PVL et la droite. «Nous ne voulons pas que la génération future ne soit l'otage des dettes d'aujourd'hui», a déclaré Corina Gredig (PVL/ZH).

Alex Farinelli (PLR/TI) a de son côté qualifié les arguments de la gauche de «rhétorique catastrophiste». Le programme concerne 2,5% des dépenses qui avoisinent les 90 milliards par année, a-t-il souligné.

Il est aussi clair pour le camp bourgeois que l'armée doit bénéficier de financements supplémentaires au vu de la situation internationale. «La Suisse est l'un des pays qui investit le moins fortement dans sa sécurité par rapport à d'autres Etats européens», a indiqué Damien Cottier (PLR/NE).

Les dix propositions de la gauche contre le plan dans son ensemble ont été largement balayées. Les débats se poursuivent, notamment sur le sort réservé à l'agriculture.

Les plus lus

Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements
Trump affirme qu'il était «trop tard» pour des discussions avec l'Iran
Les Suisses vont-ils sentir la guerre dans leur porte-monnaie ?
Un homme jugé pour la mort de sa compagne par des morsures de pitbull
«À 60 ans, j'ai appris que mon père n'était pas mon vrai père»
«Tout le monde n’aurait pas survécu à un accident aussi grave»