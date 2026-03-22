  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Municipales La gauche conserve Marseille face à l'extrême droite

ATS

22.3.2026 - 22:11

La gauche a conservé Marseille, deuxième ville de France, face au candidat du parti d'extrême droit Rassemblement national (RN), un des résultats les plus attendus du second tour des élections municipales en France, selon des estimations concordantes.

Benoît Payan, lors de la campagne pour sa réélection.
Benoît Payan, lors de la campagne pour sa réélection.
AFP

Keystone-SDA

22.03.2026, 22:11

Le maire sortant Benoît Payan est crédité de 53% à 56,2% des voix, contre 39,1% à 41,5% au candidat RN Franck Allisio, dans des estimations des instituts Elabe-Berger Levrault pour BFMTV, Le Figaro et RMC, et Ifop-Fiducial pour TF1, LCI et SudRadio.

Municipales à Paris. Emmanuel Grégoire donné largement gagnant face à Rachida Dati

Municipales à ParisEmmanuel Grégoire donné largement gagnant face à Rachida Dati

Talonné au premier tour par son concurrent d'extrême droite, M. Payan avait depuis bénéficié du désistement du candidat du parti de la gauche radicale La France Insoumise (LFI). La candidate soutenue par la droite et le centre, Martine Vassal, a obtenu autour de 5% des voix, selon ces estimations.

Les plus lus

Emmanuel Grégoire donné largement gagnant face à Rachida Dati
La fille du prince Albert de Monaco sort son premier single
Dégoûté par Rapperswil, Fribourg-Gottéron est dans de sales draps
France : le RN et les alliances avec LFI ne transforment pas l'essai
Le PS s’agace : «La France insoumise fait perdre»
Angelica Moser et Audrey Werro font le bonheur de la Suisse