La gauche a conservé Marseille, deuxième ville de France, face au candidat du parti d'extrême droit Rassemblement national (RN), un des résultats les plus attendus du second tour des élections municipales en France, selon des estimations concordantes.

Benoît Payan, lors de la campagne pour sa réélection. AFP

Keystone-SDA ATS

Le maire sortant Benoît Payan est crédité de 53% à 56,2% des voix, contre 39,1% à 41,5% au candidat RN Franck Allisio, dans des estimations des instituts Elabe-Berger Levrault pour BFMTV, Le Figaro et RMC, et Ifop-Fiducial pour TF1, LCI et SudRadio.

Talonné au premier tour par son concurrent d'extrême droite, M. Payan avait depuis bénéficié du désistement du candidat du parti de la gauche radicale La France Insoumise (LFI). La candidate soutenue par la droite et le centre, Martine Vassal, a obtenu autour de 5% des voix, selon ces estimations.