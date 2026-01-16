Gestapo, armée, balles : l’Amérique bascule dans la tension extrême

Pas seulement dans le Minnesota : depuis la mort de Renee Nicole Good à Minneapolis, la colère gronde partout aux États-Unis. Les affrontements entre population et agents de l’ICE (police de l’immigration) se multiplient. De Joe Rogan à Donald Trump, des balles aux dons en millions, les fractures du pays apparaissent au grand jour.

Des agents de l'ICE sortent une femme de sa voiture Le 13 janvier 2026, des agents de l'ICE, le service américain de contrôle de l'immigration, sortent une femme de sa voiture à Minneapolis, dans le Minnesota, et l'arrêtent. 16.01.2026

Philipp Dahm Philipp Dahm

« Je peux comprendre ceux qui disent : «Tu ne veux quand même pas de gens militarisés dans les rues, qui arrêtent des personnes qui s’avèrent ensuite être des citoyens américains juste parce qu’ils n’ont pas leurs papiers sur eux.» Voulons-nous vraiment être la Gestapo ? «Vos papiers !» Est-ce vraiment ce que nous voulons ? »

Ces mots ne viennent pas de n’importe qui. Ils sont signés Joe Rogan, dont le podcast politique domine les classements Spotify aux États-Unis, mais aussi en Australie, au Canada et en Nouvelle-Zélande. En Grande-Bretagne, The Joe Rogan Experience occupe la deuxième place. Depuis 2020, l’émission trône au sommet des charts américains. À 58 ans, Rogan est un faiseur d’opinion.

Rogan: "Its very ugly to watch someone shoot a U.S. citizen, especially a woman, in the face…It just looked horrific to me. When people say it's justifiable because the car hit it, it seemed like she was turning the car away."



[image or embed] — Home of the Brave (@ofthebraveusa.bsky.social) 13. Januar 2026 um 20:25

Habituellement, il met son immense audience au service de Donald Trump. D’où la surprise provoquée par cette prise de position. Ce qui l’a fait réagir ? « C’est insupportable à voir : quelqu’un tire au visage d’une citoyenne américaine, en plus une femme. […] Ça avait l’air horrible. Et quand on dit : «C’est légitime parce que la voiture l’a percuté» – on aurait dit qu’elle essayait justement de l’éviter. »

La critique de Rogan n’est qu’un élément d’une vague de colère déclenchée par la mort de Renee Nicole Good, tuée le 7 janvier à Minneapolis. Voici trois autres exemples révélateurs d’un pays profondément divisé.

Trump menace d’un déploiement militaire

Sur sa plateforme Truth Social, Donald Trump brandit l’Insurrection Act contre le Minnesota. Cette loi de 1807 permet au président de déployer l’armée et la Garde nationale sur le sol américain.

Si les « politiciens corrompus du Minnesota » ne font pas respecter la loi et n’empêchent pas « les agitateurs professionnels et les insurgés » d’attaquer les « patriotes de l’ICE », il mettra fin à cette « farce », écrit-il.

🇺🇸⚡- Trump threatens anti-ICE protesters in Minnesota that if they don't stop 'attacking the patriots of ICE', he will invoke the Insurrection Act, which would allow the use of active-duty U.S. military forces to crack down against civilians pic.twitter.com/8sL09pW3EQ — Monitor𝕏 (@MonitorX99800) January 15, 2026

Le maire de Minneapolis, Jacob Frey, redoute une stratégie délibérée de l’escalade : « Nous ne devons pas mordre à l’hameçon. La grande majorité des gens manifestent pacifiquement. »

Et lorsqu’il y a des fauteurs de troubles, d’autres manifestants interviennent, souligne-t-il : « C’est exactement ce que Trump veut. Il veut que la situation dégénère, que des gens soient blessés ou que des biens soient détruits. »

Nouveaux tirs de l’ICE à Minneapolis et en Californie

« La situation est devenue agressive ici », rapporte une journaliste de Fox News à Minneapolis. Un nouvel agent de l’ICE a tiré sur un homme devant son domicile. Selon la police, ce Vénézuélien aurait menacé les agents avec une pelle. L’un d’eux, se disant en danger, lui a tiré dans la jambe.

« Tout semble devenir incontrôlable très vite », commente le présentateur conservateur Sean Hannity. Sa collègue confirme : « La colère monte. Les agents de l’ICE disent être identifiés, suivis et pris pour cibles. » La Maison-Blanche suit la situation de près.

À Santa Ana, en Californie, Kaden Rummler, 21 ans, n’a pas eu la même chance. Le 9 janvier, il subit six heures d’opération après qu’un agent lui a tiré à bout portant au visage.

Frey: "Imagine if your city or town was invaded by thousands of federal agents that do not share the values that you hold dear."



Funny how this logic never applies to the invasion of illegal aliens. pic.twitter.com/J8Y36l6u9B — Greg Price (@greg_price11) January 15, 2026

Le jeune homme tentait d’aider un ami interpellé. Des vidéos montrent ensuite l’agent le traînant par son pull, alors qu’il peine à respirer. Après l’opération, Kaden ne verra plus que d’un œil.

De nombreux éclats métalliques restent logés dans son visage : trop dangereux à retirer pour l’instant, explique sa tante Jeri Rees au Los Angeles Times. « Il aurait pu mourir. Pendant six semaines, il ne doit ni éternuer ni tousser, sous peine de graves complications. »

L'agent de l'ICE traîne Kaden Rummler après avoir tiré à bout portant sur le visage du jeune homme de 21 ans. Le cas est documenté, mais comme les vidéos sont difficilement supportables, nous ne les mettons pas en lien ici. X

Des collectes de fonds… pour la victime et pour le tireur

Une cagnotte a été lancée pour la famille de Renee Good. Elle a déjà été clôturée : l’objectif de 1,5 million de dollars a été atteint. Le plus gros don, 50 000 dollars, provient d’un donateur anonyme.

Mais une autre collecte vise… le tireur.

Sur GoFundMe, l’initiateur écrit : « Après avoir vu toute la propagande médiatique autour du financement d’une terroriste intérieure, je pense que l’agent, qui était à 1000 % en droit de tirer, mérite lui aussi une cagnotte. »

L’objectif de 800 000 dollars est presque atteint. Parmi les plus gros dons : Bill Ackman, milliardaire et gestionnaire de fonds spéculatifs, qui a versé 10 000 dollars. Sur X, il se justifie : il aurait aussi voulu donner pour Renee Good, mais la collecte était déjà terminée.