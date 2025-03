Plus de 1000 passagers de Swiss touchés par la grève à Hambourg (archives). ATS

Tous les vols ont été interrompus dimanche à l'aéroport de Hambourg en raison d'une grève. Les liaisons de la compagnie Swiss sont concernées. Le mouvement social devrait s'étendre à treize aéroports allemands lundi.

Keystone-SDA ATS

Quatre vols aller-retour en provenance et à destination de Zurich et un vol aller-retour pour Genève ont été annulés, a indiqué la compagnie aérienne à Keystone-ATS, confirmant une information de 20min.ch. Au total, 1315 passagers sont touchés. Ils ont été contactés.

Swiss a mis à disposition un avion plus gros pour les vols sur Brême et Hannovre, proches de Hambourg afin d'offrir une alternative. A l'origine, la grève devait commencer à l'aéroport de Hambourg dimanche soir et durer jusqu'à la fin du service lundi soir.

Treize aéroports en grève

Le syndicat des services Verdi a appelé à des grèves d'avertissement lundi dans les aéroports allemands. Dans treize d'entre eux, le personnel du contrôle des passagers, des marchandises et du fret cesseront le travail dimanche soir jusque dans la nuit de lundi à mardi, ont annoncé les syndicats Verdi, dbb beamtenbund et tarifunion.

La grève est liée à un conflit avec l'Etat fédéral et les communes. La prochaine ronde de négociations est prévue pour la mi-mars. Les syndicats exigent de l’Association fédérale des sociétés de sécurité aérienne (BDLS) l'amélioration des conditions de travail pour 25'000 employés de la sécurité aérienne. Les négociations ont récemment stagné.