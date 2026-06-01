La grande fête trumpienne à la Maison Blanche fait fuir les artistes

Cet été, les États-Unis célébreront leur 250e anniversaire, tandis que Donald Trump soufflera ses 80 bougies. Plusieurs festivités sont prévues à Washington, mais les premiers problèmes se dessinent déjà : des artistes se désistent, des casquettes hors de prix font polémique et des batailles juridiques s’annoncent.

Du pain et des jeux : Donald Trump présente le 6 mai une image de l'arène dans laquelle des combats auront lieu devant la Maison Blanche le 14 juin. Image : Keystone

Philipp Dahm / trad. Philipp Dahm

Pas le temps ? blue News résume pour toi Le 4 juillet 2026, les États-Unis célébreront leur 250e anniversaire. À Washington, les festivités se dérouleront du 25 juin au 10 juillet. Mais trois sujets font déjà polémique.

La Maison Blanche a dévoilé la programmation musicale, avant que trois artistes n’annoncent finalement leur retrait.

Pour marquer l’événement, le Trump Store met en vente une casquette commémorative au prix de 55 dollars : un couvre-chef rouge proposé par la boutique du président.

Autre sujet de controverse : le combat de full-contact prévu le 14 juin, jour de l’anniversaire de Donald Trump. Un affrontement de l’UFC doit se tenir devant la Maison Blanche, une initiative qui ne fait pas l’unanimité. Montre plus

Le 4 juillet 1776, treize colonies américaines proclamaient leur rupture avec l’Empire britannique. La suite appartient à l’histoire : depuis lors, les États-Unis célèbrent chaque année leur fête nationale à cette date.

Pour ce 250e anniversaire, les célébrations s’annoncent particulièrement grandioses. Sous le slogan «Freedom 250», une vaste foire baptisée «Great American State Fair» se tiendra du 25 juin au 10 juillet, avec de nombreux événements organisés sur le National Mall, à Washington, ainsi qu’aux abords de la Maison Blanche.

Mais avant même le coup d’envoi des festivités, les premiers accrocs apparaissent déjà, comme en témoignent les trois points suivants.

La Maison Blanche publie le programme, les artistes se désistent à la chaîne

Pendant cette période, des concerts sont programmés chaque jeudi, vendredi et samedi sur le National Mall. Le 27 mai, les organisateurs ont dévoilé l’affiche musicale, qui fleure bon les années 1990. Parmi les artistes annoncés figure notamment Vanilla Ice, qui doit monter sur scène…

... tandis que C+C Music Factory interprétera son tube de 1990, « Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now) », et...

... Milli Vanilli figure également à l’affiche. Mais depuis la mort de Rob Pilatus en 1998, seul le Français Fab Morvan poursuit l’aventure. Il se produira le 26 juin. «Je suis là pour divertir les gens et les rassembler, pas pour les diviser», déclare-t-il dans le magazine Rolling Stone.

Mais l’histoire se complique. Après l’annonce de la programmation, plusieurs artistes ont en effet démenti leur participation. C’est notamment le cas de Young MC, propulsé au sommet des classements en 1989 grâce à son tube «Bust a Move».

Selon ses propres déclarations, il a demandé à son agent de le retirer de l’événement. «J’espère pouvoir me produire prochainement à Washington lors d’une manifestation moins marquée politiquement», écrit sur Facebook l’artiste de 59 ans, né à Londres.

Les Commodores ont eux aussi pris leurs distances avec l’événement. «Notre musique a toujours été notre voix et nous avons choisi de ne nous associer à aucun parti politique», écrit le groupe de soul sur X. «Nous sommes engagés en faveur du bien-être de tous les Américains.»

La chanteuse country Martina McBride, dont le répertoire et le titre «Independence Day» semblaient particulièrement adaptés aux célébrations du 250e anniversaire, a elle aussi finalement fait machine arrière.

«J’ai posé beaucoup de questions et on m’a assuré qu’il s’agissait d’un événement non partisan, destiné à célébrer les 50 États», explique-t-elle sur X pour justifier son retrait. «Hier, les choses ont changé et ce qu’on nous avait décrit ne correspond en réalité pas à ce qui se passe.»

#Zurich we cry just a little, when we think of letting go! It was an #amazing party, and we can wait to comeback ! 🫶🏽 The Club Can’t Handle Me Tour continues…🎥🔥🔥#switzerland #party #tour pic.twitter.com/ob15U3rIiG — FLO RIDA (@official_flo) May 26, 2026

Toujours est-il que Flo Rida, qui se produisait encore à Zurich le 25 mai, a confirmé sa participation à la fête des Etats-Unis.

Le Trump Store lance une casquette hors-de-prix

Le 27 mai, Donald Trump a présidé une réunion du cabinet à la Maison Blanche, en présence de la presse. Des casquettes rouges avaient été placées bien en évidence devant chaque siège: il s’agissait d’un cadeau destiné à ses ministres.

Quelle chance : tous les ministres peuvent se réjouir d'un bonnet rouge le 27 mai. Photo : Keystone

Il s’agit du « USA 250 Anniversary Hat », vendu exclusivement dans le Trump Store. Sur le côté gauche figure le drapeau américain, tandis que le côté droit porte la mention «45 - 47», en référence au fait que Donald Trump est le 45e et le 47e président des États-Unis. À l’avant, la casquette arbore un assemblage de symboles nationaux, mêlant le mont Rushmore, la Statue de la Liberté, la Liberty Bell ainsi que le drapeau frappé de l’aigle à tête blanche.

La casquette est présentée comme «un hommage audacieux à 250 ans de fierté américaine». Elle est «destinée à tous ceux qui portent l’esprit du rouge, du blanc et du bleu partout où ils vont». Qu’elle soit portée pour célébrer cet anniversaire ou au quotidien, «elle constitue une expression affirmée de la liberté, de l’unité et de l’inimitable fierté américaine».

A titre de comparaison, la casquette emblématique des Yankees de New York coûte chez nous deux fois moins cher que la casquette anniversaire de Trump. Capture d'écran : TrumpStore.com

La fierté a un prix : sur sa plateforme commerciale, Donald Trump propose la casquette au prix de 55 dollars, un produit dont il assure lui-même la promotion à la Maison Blanche. Elle s’inscrit dans une offre d’au moins 622 articles commercialisés par le président.

Le full-contact fait parler de lui

Pour les célébrations du grand anniversaire, d’autres événements sont également programmés, notamment une course d’IndyCar autour du National Mall. Une grande roue de 33 mètres de haut doit par ailleurs offrir une vue d’ensemble sur les festivités.

Mais les choses sérieuses débuteront le 14 juin, avec ce qui est présenté comme «l’événement sportif le plus historique de tous les temps»: un combat de l’UFC dans une arène spécialement construite derrière la Maison Blanche, d’une capacité de 5 000 spectateurs. Le projet suscite toutefois de vives critiques sur les réseaux sociaux: l’ancien élu républicain Adam Kinzinger le qualifie de «honte».

The UFC fight on the White House lawn is a disgrace. History will remember this being an extreme low for our nation, among many other lows we keep bumping up against — Adam Kinzinger (@adamkinzinger.substack.com) 27. Mai 2026 um 00:00

Le podcasteur conservateur Joe Rogan a lui aussi exprimé ses réserves. Il invoque des considérations pratiques: «Je n’aime pas du tout l’idée de combattre en extérieur. Il y a trop de problèmes avec ça», a-t-il déclaré dans son émission. En juin, la température dans la capitale pourrait dépasser les 37 degrés.

🚨Joe Rogan does not like the fact that the UFC White House event is outside and says there could be many problems surrounding the event 😬



"I don't like the idea of fighting outside at all. There are too many problems with it.



In June, in DC, we looked it up last year — the… pic.twitter.com/IsNZokcZeZ — MMA Pros Pick (@MMA_PROS_PICK_) May 27, 2026

«Je ne pense tout simplement pas qu’un combat de championnat du monde devrait se dérouler dans un environnement non maîtrisé. Il devrait avoir lieu dans une arène climatisée», estime l’homme de 58 ans, avant de mettre en garde: «Imaginez que quelqu’un perde un combat simplement parce qu’il fait trop chaud dehors».

If they can do all this outside, then why does he need a taxpayer-funded ballroom? https://t.co/SWMw1CvDim — The Lincoln Project (@ProjectLincoln) May 26, 2026

Ce qui agace certains commentateurs sur les réseaux sociaux, c’est le caractère à ciel ouvert de l’arène prévue pour le combat. «S’ils peuvent organiser tout cela en extérieur, pourquoi a-t-il besoin d’une salle de bal financée par les contribuables?», s’interroge le Lincoln Project, un groupe composé de républicains critiques de Donald Trump. D’autres réactions ont également suivi:

"If only there was a fully-operational new ballroom in the East Wing - then Trump could host a truly secure reception after attending his...



[checks notes]



...open-air MMA event on the White House lawn." pic.twitter.com/MZdG6ecklF — Mark Ramos (@MRMark5) May 26, 2026

If this 50,000 seater MMA fight arena can be outside and the spectacle be outside, and they sit outside - why do we need a ballroom. Can't they have their parties outside? The country could save a billion dollars. — G. Robertson (@Robertson1221) May 26, 2026

Please do not repost this. We have enough problems without letting our enemies know that 105,000 Trumpsters will be at the UFC at the White House on Sunday, June 14, 2026.



[image or embed] — Hoodlum 🇺🇸 (@nothoodlum.bsky.social) 26. Mai 2026 um 01:20

Le combat a lieu le jour du 80e anniversaire de Trump, ce qui rend la chose encore plus impossible, estime cet utilisateur de Bluesky:

hard to find a way to make "UFC event on the White House lawn" more embarrassing but "it's a birthday party for the President" somehow does it



[image or embed] — Rodger Sherman (@rodger.bsky.social) 26. Mai 2026 um 18:07

«Mad Max» nous salue :

Les temps changent:

"As democracy is perfected, the office of president represents, more and more closely, the inner soul of the people. On some great and glorious day the plain folks of the land will reach their heart's desire at last and the White House will be adorned by a downright moron." H.L. Mencken



[image or embed] — scha·den·freu·de (@blisterpearl.bsky.social) 28. Mai 2026 um 07:54

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.