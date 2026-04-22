  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Erdogan alerte La guerre au «commence à affaiblir l'Europe»

ATS

22.4.2026 - 20:36

La guerre au Moyen-Orient «commence à affaiblir l'Europe», a affirmé mercredi le président turc Recep Tayyip Erdogan lors d'un entretien téléphonique avec son homologue allemand Frank-Walter Steinmeier, selon un communiqué de la présidence turque.

Recep Tayyip Erdogan (archives)
Recep Tayyip Erdogan (archives)
KEYSTONE

Keystone-SDA

22.04.2026, 20:36

«La guerre dans notre région commence également à affaiblir l'Europe, et si l'on n'intervient pas face à cette situation avec une approche privilégiant la paix, les dégâts causés par le conflit seront bien plus importants», a déclaré M. Erdogan.

Les plus lus

Suivez l’acte III de la finale entre Davos et Fribourg en direct
Trump enrage: «Une élection truquée a eu lieu la nuit dernière»
Qui a bien pu s'offrir cette propriété de luxe à 406 millions ?
Après huit ans à veiller sur les stars du ski suisse, Zoé Chastan s'en va
La folle course-poursuite de voleurs de voitures de luxe à travers trois cantons !
Et si Federer se cachait derrière ce projet aussi discret que mystérieux ?