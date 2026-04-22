La guerre au Moyen-Orient «commence à affaiblir l'Europe», a affirmé mercredi le président turc Recep Tayyip Erdogan lors d'un entretien téléphonique avec son homologue allemand Frank-Walter Steinmeier, selon un communiqué de la présidence turque.

Recep Tayyip Erdogan (archives) KEYSTONE

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«La guerre dans notre région commence également à affaiblir l'Europe, et si l'on n'intervient pas face à cette situation avec une approche privilégiant la paix, les dégâts causés par le conflit seront bien plus importants», a déclaré M. Erdogan.