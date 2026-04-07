  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Situation d'«urgence énergétique» La guerre au Moyen-Orient fait bondir l'inflation aux Philippines

ATS

7.4.2026 - 07:11

L'inflation aux Philippines a bondi de manière spectaculaire en mars, atteignant 4,1% sur un an en raison des prix historiquement élevés du carburant alimentés par la guerre au Moyen-Orient, selon les chiffres publiés mardi par le gouvernement.

Un employé utilise du ruban adhésif pour modifier les chiffres indiquant les prix des carburants dans une station-service de Quezon City, dans la région métropolitaine de Manille, aux Philippines, le 7 avril 2026.
Un employé utilise du ruban adhésif pour modifier les chiffres indiquant les prix des carburants dans une station-service de Quezon City, dans la région métropolitaine de Manille, aux Philippines, le 7 avril 2026.
KEYSTONE

Keystone-SDA

07.04.2026, 07:11

En hausse par rapport aux 2,4% enregistrés en février, cette flambée intervient alors que l'archipel, fortement dépendant des importations, s'est déclaré en situation d'«urgence énergétique» après la fermeture quasi totale du détroit d'Ormuz par l'Iran en réponse à l'offensive israélo-américaine qui a déclenché la guerre fin février.

«La principale raison» de cette hausse de l'inflation «est l'augmentation des prix des transports, avec un taux d'inflation de 9,9%», a déclaré Dennis Mapa, statisticien du gouvernement, lors d'une conférence de presse.

Le coût du diesel, utilisé dans la quasi-totalité des transports publics, a bondi de près de 60%, a-t-il exposé.

Les Philippines ont acheté en mars des hydrocarbures à des partenaires non habituels comme la Russie, accordé des aides financières aux chauffeurs des transports en commun et réduit à quatre jours la semaine de travail des fonctionnaires. Manille a également dit discuter avec l'Iran pour permettre au pétrole destiné aux Philippines de passer.

«L'inflation hors alimentation a atteint 4,9% en mars 2026 (contre 2,8 % en février), l'inflation des transports privés s'accélérant à 31,3% (contre -3,1%) dans un contexte de flambée des prix des carburants», a indiqué le département de la planification économique dans un communiqué.

Les plus lus

Harcelés, suivis, menacés: les politiciens racontent
Voyages: comment Trump impacte le comportement des Suisses
«Je ne comprenais pas pourquoi j'étais expulsé en Afrique puisque je suis cambodgien»
Le bénéfice de CSS s'envole en 2025
Stan Wawrinka : «C’est pour vivre des émotions comme celles-là»
Artémis remet le cap sur la Terre, Trump félicite les astronautes