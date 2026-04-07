L'inflation aux Philippines a bondi de manière spectaculaire en mars, atteignant 4,1% sur un an en raison des prix historiquement élevés du carburant alimentés par la guerre au Moyen-Orient, selon les chiffres publiés mardi par le gouvernement.

Un employé utilise du ruban adhésif pour modifier les chiffres indiquant les prix des carburants dans une station-service de Quezon City, dans la région métropolitaine de Manille, aux Philippines, le 7 avril 2026. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

En hausse par rapport aux 2,4% enregistrés en février, cette flambée intervient alors que l'archipel, fortement dépendant des importations, s'est déclaré en situation d'«urgence énergétique» après la fermeture quasi totale du détroit d'Ormuz par l'Iran en réponse à l'offensive israélo-américaine qui a déclenché la guerre fin février.

«La principale raison» de cette hausse de l'inflation «est l'augmentation des prix des transports, avec un taux d'inflation de 9,9%», a déclaré Dennis Mapa, statisticien du gouvernement, lors d'une conférence de presse.

Le coût du diesel, utilisé dans la quasi-totalité des transports publics, a bondi de près de 60%, a-t-il exposé.

Les Philippines ont acheté en mars des hydrocarbures à des partenaires non habituels comme la Russie, accordé des aides financières aux chauffeurs des transports en commun et réduit à quatre jours la semaine de travail des fonctionnaires. Manille a également dit discuter avec l'Iran pour permettre au pétrole destiné aux Philippines de passer.

«L'inflation hors alimentation a atteint 4,9% en mars 2026 (contre 2,8 % en février), l'inflation des transports privés s'accélérant à 31,3% (contre -3,1%) dans un contexte de flambée des prix des carburants», a indiqué le département de la planification économique dans un communiqué.