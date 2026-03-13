La guerre au Moyen-Orient fait monter les prix du pétrole, ce que ressentent également les automobilistes en Suisse. Mais pourquoi les prix augmentent-ils et pourquoi varient-ils selon les régions ? Un propriétaire de station-service nous explique.

Les stations-service Etzel-Park régulent les prix et obligent les concurrents à baisser eux aussi leurs prix de l'essence. Etzel Park

Samuel Walder Samuel Walder

Pas le temps ? blue News résume pour toi La guerre entre Israël, les Etats-Unis et l'Iran pousse le prix du pétrole à la hausse dans le monde entier, ce qui entraîne également une augmentation des prix de l'essence, du diesel et du mazout en Suisse.

Outre le prix du pétrole brut, le taux de change du dollar, les coûts de transport et de raffinage ainsi que les taxes influencent également les prix des carburants dans les stations-service suisses.

Selon l'exploitant de la station-service Michael Knobel, les stations-service casseuses de prix peuvent exercer une pression sur les grandes chaînes en proposant des prix plus avantageux, tandis que l'évolution future des prix dépend fortement de l'évolution du conflit. Montre plus

Il y a environ deux semaines, Israël et les Etats-Unis ont lancé des attaques contre l'Iran. Depuis, le Moyen-Orient est en guerre. Les gens en ressentent également les effets en Suisse. En effet, depuis que la situation dans le détroit d'Ormuz - la principale route commerciale du pétrole entre les Emirats arabes et l'Iran - s'est aggravée, les prix du mazout, du diesel et de l'essence augmentent dans notre pays. Mais pourquoi ?

Le principal moteur est le prix mondial du pétrole. Celui-ci est déterminant pour les prix ultérieurs du diesel et de l'essence. Lorsque le prix du pétrole brut augmente, cela se répercute directement sur les prix à la pompe. Le taux de change joue également un rôle, car le pétrole est négocié dans le monde entier en dollars américains.

Si le franc suisse s'affaiblit par rapport au dollar, l'importation de carburants devient plus chère. De plus, les coûts de transport, de raffinage et les taxes influencent le prix, car le prix de l'essence en Suisse comprend, outre le prix d'achat, les taxes étatiques et les coûts logistiques.

Les stations-service casseuses de prix règlent le prix

C'est le client final qui paie la facture à la pompe. Mais le prix n'augmente pas partout de la même manière. Michael Knobel, directeur d'Etzelpark, parvient avec son entreprise et ses stations-service à proposer le carburant à un prix plus avantageux que dans de nombreux autres endroits. Comment cela est-il possible ?

Un ajustement des prix vers le haut se fait toujours rapidement, explique Knobel à blue News. La concurrence peut même réagir plus facilement, car les importateurs exploitent souvent leurs propres stations-service et livrent donc directement à celles-ci. «Ils peuvent adapter les prix à volonté - sauf s'il y a une station-service casseur de prix à proximité», explique Knobel. Les stations-service casseuses de prix sont des stations-service privées indépendantes qui fixent volontairement leurs prix plus bas que les grandes chaînes. Les prix en Suisse ont certes augmenté, mais là où se trouve une station-service moins chère, la concurrence doit également baisser ses prix pour rester compétitive.

C'est ce que l'on a pu observer lors de la guerre en Ukraine. «A l'époque, je n'avais que deux stations-service», explique Knobel. C'est pourquoi les prix étaient relativement élevés dans tout le pays. «Maintenant, j'ai huit stations-service dans sept cantons». Cela densifie l'espace dans lequel les concurrents ne peuvent pas pratiquer des prix aussi élevés.

«J'ai moins de cupidité» Michael Knobel Gérant d'Etzelpark

Ce qui frappe : le prix augmente plus vite qu'il ne se redresse. Knobel explique : «J'achète l'essence directement à l'importateur. J'achète une quantité qui suffit pour six à dix jours». Si le pétrole se raréfie, le prix augmente automatiquement, poursuit-il. «Si j'achète donc maintenant pour la semaine prochaine et que la guerre serait finie demain, je dois quand même vendre l'essence et tenir compte du prix d'achat».

Knobel affirme pouvoir proposer un meilleur prix pour trois raisons : «Je travaille de manière hyperefficace. Je travaille en outre avec un agent IA que j'ai créé moi-même dans tous les processus. Cela me permet d'éviter les erreurs et de tout optimiser». Il poursuit : «J'ai mis en place un certain marketing avec transparence et j'ai reçu un grand soutien de la part des clientes et des clients». Et sur le dernier point, il déclare : «J'ai moins de cupidité».

Les importateurs déterminent les prix

Mais qu'en est-il des grandes chaînes ? Interrogée par blue News, Avia écrit: «L'association Avia présente une structure de coopérative et se compose au total de 10 entreprises de distribution indépendantes du secteur de l'énergie». Celles-ci fixeraient individuellement les prix à la colonne en fonction des prix d'achat concrets et des conditions de marché locales et régionales. «Nous ne recevons pas d'indications sur les prix à la colonne».

Shell répond comme suit à blue News : «En ce qui concerne l'évolution des prix, nous ne pouvons pas donner d'informations pour des raisons de droit de la concurrence». Shell renvoie ensuite à Avenergy Suisse. A la question de savoir pourquoi les prix augmentent, Avenergy répond : «On ne peut pas le dire de manière générale. Les fluctuations peuvent être très différentes ; le marché réagit relativement vite aux crises, comme les perturbations des voies d'approvisionnement ou une réduction de la production de pétrole». Lorsque la situation se normalise, les prix baissent à nouveau. L'augmentation des prix de l'essence en Suisse et en Europe serait une conséquence directe de la hausse des prix du pétrole brut sur le marché mondial.

La rapidité avec laquelle les prix baisseraient à nouveau dépendrait de l'évolution future et de la durée de la guerre en cours. «Il ne serait pas sérieux de faire des prévisions sur l'évolution des prix».

Notice sur l'IA: cet article a été traduit de l'Allemand à l'aide de l'IA et adapté par la rédaction romande.