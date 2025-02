La guerre qui sévit depuis avril 2023 au Soudan a entraîné «la pire crise humanitaire au monde», a déploré mardi l'Union africaine (UA). Des centaines de milliers d'enfants souffrent notamment de malnutrition sévère aiguë.

La guerre n'en finit pas au Soudan. sda

ATS ATS

«Les combats incessants au Soudan depuis le début de la guerre le 15 avril 2023 ont entravé l'accès à l'aide humanitaire, entraîné une pénurie de nourriture et aggravé la faim, les enfants et les femmes sont continuellement maltraités et les personnes âgées et malades manquent d'assistance médicale», a affirmé Mohamed Ibn Chambas, président du groupe de haut niveau de l'UA sur le Soudan.

Pour l'UA, seul un «dialogue politique inter-soudanais, et non l'option militaire, peut mettre fin à cette guerre». Les combats entre l'armée et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) ont fait des dizaines de milliers de morts et déplacé plus de 12 millions de personnes.

Alors que l'armée contrôle l'est et le nord du Soudan, les FSR maintiennent leur emprise sur la quasi-totalité du Darfour, vaste région de l'ouest du pays où vivent un quart des 50 millions d'habitants du Soudan.

Malnutrition sévère

Selon l'UA, quelque 431'000 enfants ont été hospitalisés l'an dernier à cause de malnutrition sévère aiguë, un chiffre en hausse de 44% par rapport à 2023.

Lundi, l'ONU a accusé les FSR de faire obstacle à l'acheminement d'une aide vitale au Darfour, menacée de famine. La famine frappe déjà cinq régions soudanaises, dont trois dans le Darfour-Nord, et devrait s'étendre d'ici mai à cinq autres districts de cet Etat, selon des agences de l'ONU qui s'appuient sur un récent rapport du système de classification de la sécurité alimentaire (IPC).

Selon l'IPC, 24,6 millions de personnes, soit environ la moitié de la population du Soudan, devraient être confrontées à «des niveaux élevés d'insécurité alimentaire aiguë» d'ici mai.

Début février, un bombardement imputé aux paramilitaires contre un marché à Omdourman, en proche banlieue de Khartoum, a fait au moins 50 morts.