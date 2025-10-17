La guerre est déclarée entre Édouard Philippe et Emmanuel Macron

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Stupeur en macronie La guerre est déclarée entre Édouard Philippe et Emmanuel Macron

Basile Mermoud

17.10.2025

La rupture était déjà consommée, la guerre est désormais déclarée entre Edouard Philippe et Emmanuel Macron, à nouveau incité à quitter l’Élysée avant le terme de son mandat au nom de «la stabilité de l'Etat», une première pour un président de la part d'un de ses anciens Premiers ministres.

Un départ «ordonné» est «la seule décision digne qui permet d'éviter dix-huit mois d'indétermination et de crise», a martelé Édouard Philippe (archive).
Un départ «ordonné» est «la seule décision digne qui permet d'éviter dix-huit mois d'indétermination et de crise», a martelé Édouard Philippe (archive).
AFP

Agence France-Presse

17.10.2025, 17:30

17.10.2025, 17:36

La première sortie d’Édouard Philippe, suggérant le 7 octobre sur RTL une démission anticipée du président, avait déjà provoqué de très vives réactions. «Quelques rats quittent le navire», a tempêté l'ancien garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti. «Ca, on ne peut pas lui pardonner», prévient, «sidéré», un proche du chef de l’État, pour qui le patron d'Horizons a déjà «perdu l'élection présidentielle» car «il lui manquera toujours 3, 4% de gens qui s'en souviendront» chez les électeurs d'Emmanuel Macron.

France. Un nouveau gouvernement, mais pour combien de temps?

FranceUn nouveau gouvernement, mais pour combien de temps?

Au sommet de l’État également, on fulminait cette semaine, contre une «déclaration irresponsable», empreinte d'«inélégance» sur la forme, digne de Jean-Luc Mélenchon sur le fond, en considérant que «si on rentre dans cette logique», «aucun successeur» d'Emmanuel Macron «ne finira son mandat».

L’«exemple» de Charles De Gaulle

C'était sans compter sur la deuxième lame, jeudi sur France 2. Un départ «ordonné» est «la seule décision digne qui permet d'éviter dix-huit mois d'indétermination et de crise», a martelé Édouard Philippe. Qui «ne doi[t] rien» à Emmanuel Macron, cinq ans après son départ de Matignon.

«J'entends le président de la République dire qu'il est le garant de la stabilité. Mais objectivement, qui a créé cette situation de très grande instabilité?», a asséné le maire du Havre, renvoyant M. Macron à l'«exemple» du fondateur de la Ve République, Charles De Gaulle, qui a démissionné en 1969.

France. Lecornu échappe de peu à la censure – Place à la bataille du budget

FranceLecornu échappe de peu à la censure – Place à la bataille du budget

Chez Horizons, l'idée d'un président empêché n'est pas vraiment nouvelle. Lorsqu'il s'avance vers l’Élysée dans les colonnes du Point en septembre 2023, Édouard Philippe, adepte des formules ciselées, se dit candidat «à la prochaine élection présidentielle».

Un soutien invoque alors Georges Pompidou, ancien Premier ministre de De Gaulle qui, depuis Rome en janvier 1969, évoqua sa candidature si le Général «se retirait». Furieux, De Gaulle publiait un communiqué rappelant son «intention» de «remplir [son] mandat jusqu'à son terme». Trois mois plus tard, battu lors d'un référendum, il démissionnait.

«Ca devient crédible»

Une référence rappelant la hardiesse de l'entreprise: succéder à un président de son propre camp. Une démarche qui illustre aussi le fossé entre Emmanuel Macron et son premier chef du gouvernement, nommé en 2017 dans le dessein de fracturer la droite.

«Vous vous fabriquez un concurrent», avait alors objecté François Bayrou au président. Les relations ne se sont pas réchauffées quand Édouard Philippe créa son parti en 2021. Elles devinrent polaires après la «funeste» dissolution de 2024.

Chaos politique en France. Semaine décisive : si Lecornu est renversé, Macron prendra ses responsabilités

Chaos politique en FranceSemaine décisive : si Lecornu est renversé, Macron prendra ses responsabilités

Rien de personnel, à l'en croire. «Ce que propose Édouard Philippe, c'est qu'on se donne le temps d'une campagne. Le contraire d'une démission soudaine avec un délai de campagne très réduit, entre 20 et 35 jours», expose le patron des députés Horizons, Paul Christophe, persuadé qu'avec un débat plus long, «le président nouvellement élu aura une majorité à l'Assemblée».

«Le pire des scénarios»

Réflexe paniqué d'un candidat en perte de vitesse, craignant de disparaître avec la macronie en cas de nouvelle dissolution, répliquent ses détracteurs. «Qu'il y ait une forme d'opportunisme politique, peut-être. Mais je crois qu'il pense sincèrement que c'est la meilleure voie de sortie», modère un ministre, pourtant indéfectible soutien du président.

Mais la démarche reste dangereuse. Car les appels à la démission, «quand c'est Marine Le Pen ou Mélenchon, on ne prête pas vraiment l'oreille. Quand c'est Édouard Philippe, ça devient crédible», poursuit cette source.

France. Macron se mure dans le silence et laisse Lecornu s'exprimer

FranceMacron se mure dans le silence et laisse Lecornu s'exprimer

«Homme de droite» revendiqué, le maire du Havre hausse aussi le ton au moment où l'étoile montante des Républicains (LR), Bruno Retailleau, a pâli à grande vitesse avec sa sortie non maîtrisée du gouvernement Lecornu.

Chez Horizons, les troupes sont soudées derrière leur chef. Mais pas unanimes. La démission du président serait «le pire des scénarios. Je ne soutiens pas cette idée donc je ne la ramène pas trop», s'inquiète une figure du parti qui, entre le président et le prétendant rebelle, se sent comme une «enfant de parents divorcés».

Les plus lus

Le prince Andrew renonce à son titre royal
«Je l'ai tuée. Et puis voilà» : le procès du meurtre de Lola s'est ouvert
Pour Trump, «Poutine veut mettre fin à la guerre»
Le mauvais temps d'automne s'abattra sur la Suisse dès lundi
La guerre est déclarée entre Édouard Philippe et Emmanuel Macron
Le verdict est tombé pour Cédric Jubillar