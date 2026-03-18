L'ambassade américaine à Bagdad de nouveau visée

Voici les derniers événements liés à la guerre au Moyen-Orient, dans son 19e jour mercredi:

«La vague de répercussions mondiales vient seulement de commencer et va frapper tout le monde, sans distinction de richesse, religion ou race», a averti le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi. (Archives) AFP

Barman Nicolas

La guerre «va frapper tout le monde», prévient l'Iran

«La vague de répercussions mondiales vient seulement de commencer et va frapper tout le monde, sans distinction de richesse, religion ou race», a averti le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi.

L'armée iranienne jure de venger Larijani Le chef de l'armée iranienne, le général Amir Hatami, a affirmé mercredi que la mort du chef de la sécurité de la République islamique Ali Larijani sera «vengée», selon un média iranien.

Israël avait annoncé plus tôt avoir tué ce pilier du pouvoir iranien, et promis le même sort au nouveau guide suprême Mojtaba Khamenei. Montre plus

Les obsèques de M. Larijani sont prévues à partir de 10H30 GMT mercredi à Téhéran, en même temps que celles du dirigeant de la force paramilitaire Bassidj, Gholamréza Soleimani, également tué mardi, et des plus de 80 militaires de la frégate coulée par les Etats-Unis il y a deux semaines au large du Sri Lanka.

- Frappes israéliennes à Beyrouth et Tyr

Deux frappes israéliennes dans le centre de Beyrouth ont fait au moins six morts et 24 blessés mercredi à l'aube, selon le ministère libanais de la Santé.

Une troisième frappe a visé plus tard dans la matinée le quartier de Bachoura, après un ordre d'évacuation d'Israël.

L'armée israélienne a également annoncé mercredi avoir «commencé à frapper des cibles terroristes du Hezbollah» dans la région de Tyr (sud), «en riposte aux tirs de roquettes vers l'Etat d'Israël».

Mardi soir, un ordre d'évacuation d'Israël pour la quasi-totalité de cette ville classée au patrimoine mondial de l'Unesco avait semé la panique parmi la population.

L'armée israélienne a lancé mercredi de nouveaux ordres d'évactuation contre plusieurs villages de la région de Tyr.

L'ambassade américaine à Bagdad de nouveau visée Une nouvelle attaque de drone a atteint mercredi matin l'ambassade américaine à Bagdad, a déclaré une source sécuritaire à l'AFP, dont un journaliste a entendu une explosion.

«Un drone a directement touché» l'ambassade, déjà attaquée à plusieurs reprises ces derniers jours, a indiqué à l'AFP cette source, sans préciser s'il y a ou non des dégâts. Un deuxième responsable de la sécurité a indiqué que le drone était tombé «près de la barrière de sécurité de l'ambassade». Montre plus

- Les attaques continuent contre les pays du Golfe

Un projectile iranien est tombé mercredi près du quartier général militaire australien pour le Moyen-Orient, situé dans la base Al Moinhad aux Emirats arabes unis, a déclaré le Premier ministre Anthony Albanese. Personne n'a été blessé.

Un missile balistique a été intercepté près de la base aérienne Prince Sultan, au sud-est de Ryad en Arabie saoudite, où sont stationnés des militaires américains, selon le ministère saoudien de la Défense.

Selon la même source, des drones ont par ailleurs été interceptés dans l'est du pays.

Les autorités des Emirats, du Qatar et du Koweït ont également annoncé des interceptions de projectiles.

- Centrale nucléaire touchée en Iran

La centrale nucléaire civile de Bouchehr, dans le sud de l'Iran, a été touchée mardi soir par un «projectile» qui n'a fait aucun dégât sur l'infrastructure ni blessé, a indiqué mercredi l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).

- L'armée américaine bombarde des sites de missiles iraniens près d'Ormuz

Les Etats-Unis ont bombardé «avec succès» des sites de missiles antinavires iraniens près du détroit d'Ormuz à l'aide de bombes antibunkers, a annoncé mardi l'armée américaine.

«Il y a quelques heures, les forces américaines ont utilisé avec succès plusieurs bombes pénétrantes de 5.000 livres (2,3 tonnes) contre des sites iraniens de missiles le long de la côte iranienne près du détroit d'Ormuz», a expliqué sur X le commandement central américain pour le Moyen-Orient (Centcom).

- Deux personnes tuées en Israël par des frappes iraniennes

Deux personnes ont été tuées dans la nuit de mardi à mercredi près de Tel-Aviv, selon les services de secours, la police israélienne faisant pour sa part état de chute dans le même secteur de fragments de projectiles provenant de frappes iraniennes.

Les secouristes du Magen David Adom, l'équivalent israélien de la Croix Rouge, ont diffusé des images montrant des dégâts importants, notamment une vidéo d'une voiture en feu et des décombres provenant de plusieurs sites.

Par ailleurs, au moins deux explosions ont été entendues à Jérusalem tôt mercredi matin, après l'annonce par l'armée israélienne d'une nouvelle salve de missiles tirés depuis l'Iran.