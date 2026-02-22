  1. Clients Privés
Guerre en Ukraine La Hongrie va bloquer le 20e paquet de sanctions contre la Russie

ATS

22.2.2026 - 22:34

Le ministre hongrois des Affaires étrangères a annoncé dimanche qu'il allait bloquer l'adoption du 20e paquet européen de sanctions contre la Russie en raison de l'arrêt des livraisons de pétrole russe à travers l'oléoduc Droujba.

L'UE avait proposé début février de nouvelles sanctions contre la Russie ciblant le secteur bancaire et l'énergie (archives).
L'UE avait proposé début février de nouvelles sanctions contre la Russie ciblant le secteur bancaire et l'énergie (archives).
AFP

Keystone-SDA

22.02.2026, 22:34

«Demain, il est prévu que la réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères adopte le 20e paquet de sanctions. Nous bloquerons cette décision», a déclaré sur Facebook Peter Szijjarto.

«Tant que les Ukrainiens ne permettront pas les livraisons de pétrole à la Hongrie, nous n'autoriserons pas l'adoption de décisions importantes pour eux», a-t-il ajouté.

Selon l'Ukraine, l'oléoduc Droujba qui transite par son territoire avant de délivrer du pétrole russe à la Slovaquie et la Hongrie a été endommagé le 27 janvier par des frappes russes à Brody.

Hongrie. Le candidat d'opposition promet de défendre les libertés

HongrieLe candidat d'opposition promet de défendre les libertés

La Slovaquie répond aussi

De son côté dimanche soir, le premier ministre slovaque Robert Fico a annoncé sur Facebook qu'il mettrait à exécution sa menace de rétorsion à l'encontre de Kiev, pour les mêmes raisons que Budapest. Lundi, «je demanderai que cessent les livraisons d'électricité d'urgence à l'Ukraine», a déclaré le dirigeant nationaliste.

«Si le président» ukrainien Volodymyr Zelensky nous dit d'acheter du pétrole ailleurs qu'en Russie même si cela nous fait perdre beaucoup d'argent, nous avons le droit de répondre», a-t-il ajouté.

Mercredi, il avait décrété l'état d'urgence en matière d'approvisionnement en raison de l'interruption et menacé l'Ukraine. Citant des rapports des services secrets slovaques, il avait affirmé que les travaux de réparation étaient achevés.

L'UE a proposé début février de nouvelles sanctions contre la Russie ciblant le secteur bancaire et l'énergie. Ce nouveau paquet serait le 20e depuis l'invasion russe de l'Ukraine le 24 février 2022. De nouvelles interdictions d'exportation et d'importation vers la Russie sont également proposées.

«Personne ne les verra». L'Ukraine ne fait pas encore voler ses «Flamingos», mais Poutine devrait s'inquiéter

«Personne ne les verra»L'Ukraine ne fait pas encore voler ses «Flamingos», mais Poutine devrait s'inquiéter

La Commission européenne veut aussi activer son outil anti-coercition, une première, pour interdire l'exportation de toute machine-outil à commande numérique ou de radios vers des pays où il existe un risque élevé que ces produits soient réexportés vers la Russie. Les 27 doivent encore donner leur accord avant que ces nouvelles sanctions ne puissent entrer en vigueur.

Après le début de l'invasion russe de l'Ukraine en 2022, l'UE a imposé une interdiction sur la plupart des importations de pétrole en provenance de la Russie. Mais l'oléoduc Droujba ("amitié» en russe) a été provisoirement exempté afin de laisser le temps aux pays d'Europe centrale de trouver de nouvelles solutions. La Hongrie continue cependant d'importer du pétrole russe via l'oléoduc, qui a été visé à plusieurs reprises par des frappes ukrainiennes.

