Appel à la retenue La juge qui a condamné Sarkozy menacée de mort

Basile Mermoud

26.9.2025

L'Union syndicale des magistrats (USM) a annoncé vendredi avoir fait des signalements à la justice sur les menaces visant la présidente du tribunal correctionnel qui a condamné Nicolas Sarkozy à cinq ans de prison et ordonné son incarcération prochaine.

«La haine n'a décidément aucune limite», avait réagi Nicolas Sarkozy après sa condamnation (archive).
«La haine n'a décidément aucune limite», avait réagi Nicolas Sarkozy après sa condamnation (archive).
AFP

Agence France-Presse

26.09.2025, 18:47

«L'USM s'inquiète de la désignation publique des magistrats, du parquet comme du siège, comme des ennemis politiques et des conséquences, même indirectes, qui en découlent: menaces de mort ou de violences graves», écrit le syndicat majoritaire dans un communiqué.

«L'USM appelle chacun à la responsabilité et à la retenue, l'affaiblissement de l'autorité judiciaire ne peut que participer à un affaiblissement général de l'autorité de l'Etat et partant de la France», ajoute-t-il.

Déclaration à la presse. Nicolas Sarkozy: «Je dormirai en prison la tête haute»

Déclaration à la presseNicolas Sarkozy: «Je dormirai en prison la tête haute»

Selon le secrétaire général adjoint de l'USM, Aurélien Martini, la magistrate est visée par des menaces de mort et d'agression violente sur les réseaux sociaux, où sa photo est publiée. «On est attentifs et inquiets», a-t-il déclaré à l'AFP.

«Un acharnement»

Le Syndicat de la magistrature (SM) a de son côté dénoncé les attaques d'«une partie de la classe politique», qui estime que la condamnation de l'ancien président était «le fruit d'un acharnement, voire d'une vengeance de la justice». «Ces accusations constituent une diversion qui ne doit tromper personne», estime le syndicat classé à gauche.

«Injustice insupportable». L'ex-président français Nicolas Sarkozy va faire appel

«Injustice insupportable»L'ex-président français Nicolas Sarkozy va faire appel

«La stratégie par laquelle l'accusé se fait l'accusateur de ses juges est un grand classique des personnalités publiques poursuivies ou condamnées», ajoute-t-il, observant que les magistrats exerçaient «leurs fonctions avec impartialité, professionnalisme et indépendamment de leurs opinions».

«Ce n'est pas le gouvernement des juges qui devrait être au coeur du débat, mais bien la lutte contre la délinquance économique et financière, et ce jusqu'au plus haut sommet de l'Etat», poursuit-il.

