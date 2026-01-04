La junte birmane a annoncé dimanche qu'elle libérerait plus de 6000 prisonniers dans le cadre d'une amnistie annuelle marquant la fête nationale.

La junte militaire birmane a fait arrêter des milliers de manifestants et de militants depuis son coup d'État de février 2021 (archives). sda

Keystone-SDA ATS

«Le président par intérim de l'Union de la République de Birmanie a gracié 6134 prisonniers, hommes et femmes, qui purgeaient leur peine dans des prisons, des centres de détention et des camps», a déclaré le Conseil national de défense et de sécurité de la junte dans un communiqué.

Cinquante-deux prisonniers étrangers devaient également être libérés et expulsés, a-t-il été indiqué dans un communiqué séparé.

La junte militaire birmane a fait arrêter des milliers de manifestants et de militants depuis son coup d'État de février 2021, qui a plongé le pays dans la guerre civile.

Cette amnistie annuelle «pour des raisons humanitaires et compassionnelles», selon le Conseil national de sécurité, intervient alors que le pays célèbre ses 78 ans d'indépendance vis-à-vis de l'ancienne puissance coloniale britannique.

Dimanche matin, des centaines de personnes attendaient la libération de leurs proches devant la prison d'Insein, à Rangoun, a constaté un journaliste de l'AFP.

Des élections législatives, organisées par la junte, ont débuté dimanche 28 décembre. Le Parti de l'union, de la solidarité et du développement (USDP), pro-junte, a remporté 90% des sièges à la chambre des représentants de Birmanie, ont annoncé ce week-end les médias d'Etat.