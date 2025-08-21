  1. Clients Privés
FR

«Digne d'une république bananière» La justice annule une amende de 464 millions infligée à Trump en 2024

Basile Mermoud

21.8.2025

 Une cour d'appel de l'Etat de New York a annulé jeudi une amende civile de 464 millions de dollars infligée en février 2024 à Donald Trump pour fraudes financières.

La procureure générale de l'Etat de New York Letitia James a annoncé jeudi son intention de faire appel de cette annulation (archive).
La procureure générale de l'Etat de New York Letitia James a annoncé jeudi son intention de faire appel de cette annulation (archive).
ats

Agence France-Presse

21.08.2025, 18:55

21.08.2025, 18:56

Dans sa décision, la cour invoque «une amende excessive qui viole le huitième amendement de la Constitution des États-Unis», qui interdit les condamnations disproportionnées.

Dans cette affaire, Donald Trump et ses fils Donald Jr et Eric, avaient été reconnus coupables d'avoir fait enfler de manière colossale durant les années 2010 la valeur des actifs de la Trump Organization - leurs gratte-ciel, hôtels de luxe ou golfs dans le monde entier.

Pour éviter des saisies. Donald Trump dépose une garantie de 175 millions

Pour éviter des saisies. Donald Trump dépose une garantie de 175 millions

Le but était d'obtenir des prêts plus favorables de banques et de meilleures conditions d'assurance. La procureure générale de l'État, Letitia James, à l'origine des poursuites initiales, pourrait encore faire appel devant la plus haute cour locale.

Au cours de ce procès civil fleuve, très suivi par les médias du monde entier, Donald Trump n'avait cessé de tempêter contre une justice aux mains selon lui des démocrates du président Biden, dénonçant «un procès digne d'une république bananière».

La procureure annonce faire appel 

«Victoire massive !!!», s'est réjoui jeudi sur X son fils Donald Jr. «Ca a toujours  été une chasse aux sorcières, une ingérence dans les élections et une totale parodie de justice... et même une cour d'appel de NY à tendance progressiste est d'accord!»

De son côté, la procureure générale de l'Etat de New York Letitia James a annoncé jeudi son intention de faire appel de cette annulation, invoquant «les droits et les intérêts des New-Yorkais».

