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«Keffiehs à Buchenwald» La justice interdit une manifestation propalestinienne à Buchenwald

ATS

10.4.2026 - 22:11

Les militants propalestiniens qui prévoyaient de manifester dimanche en Allemagne au mémorial du camp de concentration nazi de Buchenwald le feront finalement dans la ville voisine de Weimar, après qu'un tribunal a confirmé l'interdiction du rassemblement prononcée par la police.

Environ 56'000 personnes ont perdu la vie à Buchenwald, et quelque 340.000 prisonniers ont transité par le camp et son annexe de Mittelbau-Dora.
Environ 56'000 personnes ont perdu la vie à Buchenwald, et quelque 340.000 prisonniers ont transité par le camp et son annexe de Mittelbau-Dora.
KEYSTONE

Keystone-SDA

10.04.2026, 22:11

Les juges d'un tribunal de Weimar ont estimé que la manifestation était susceptible de «porter atteinte à la dignité des victimes» du régime nazi ayant souffert dans le camp, selon un communiqué.

Le tribunal a dès lors confirmé la décision antérieure des autorités d'interdire le rassemblement et de déplacer les manifestants sur une place de la ville, selon un jugement consulté vendredi par l'AFP.

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Le rassemblement, organisé à l'appel de l'association «Keffiehs à Buchenwald», avait suscité une vive polémique en Allemagne, plusieurs personnalités politiques la jugeant inappropriée.

Sollicitée vendredi par l'AFP, l'association n'a pas immédiatement répondu. Cependant, dans des déclarations précédentes, elle avait accusé les responsables du mémorial d'en faire un lieu de «révisionnisme historique».

Dimanche, les militants propalestiniens entendent rendre hommage aux «victimes du génocide et du fascisme» et lutter «contre tous les génocides, en particulier celui qui se déroule actuellement en Palestine». Le mémorial du camp de Buchenwald est situé sur une colline aux abords de la ville de Weimar, en Thuringe.

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Environ 56'000 personnes ont perdu la vie à Buchenwald, et quelque 340.000 prisonniers, dont des Juifs, des Roms, des homosexuels et des prisonniers de guerre soviétiques, ont transité par le camp et son annexe de Mittelbau-Dora.

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