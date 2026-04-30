La liberté de la presse dans le monde atteint son plus bas historique, souligne Reporters sans frontières (RSF). En Suisse, la situation est jugée «plutôt bonne». La Confédération a gagné une place au classement annuel de l'ONG, grâce au recul du Portugal.

Le score moyen de liberté de la presse de l'ensemble des pays étudiés est au plus bas en 2026, selon Reporters sans frontières (photo d'illustration). ATS

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«En 25 ans, le score moyen de l'ensemble des pays étudiés n'a jamais été aussi bas», écrit jeudi RSF dans un communiqué. Plus de la moitié des pays évalués se situent dans les catégories «difficile» à «très grave». L'indicateur légal est celui qui baisse le plus cette année, «signe d'une criminalisation croissante du journalisme».

Les Etats-Unis perdent sept places supplémentaires par rapport à l'année dernière et occupent désormais la 64e place. Le pays n'a jamais été aussi mal classé.

La Suisse se situe à la huitième place. Selon RSF, «les problèmes juridiques, notamment l'application aux journalistes du secret bancaire et les mesures civiles de blocage de contenus journalistiques, pèsent trop lourdement».