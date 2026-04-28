La ligne dure de Trump exige des «hommes alpha» - il devient maintenant chef de la marine

En pleine guerre contre l'Iran, Trump remplace un homme important au Pentagone. Pour le président américain, la construction de sa «Golden Fleet» («Flotte d'or») ne va pas assez vite. Qui est le nouveau secrétaire d'Etat à la Marine, Hung Cao ?

Le nouveau secrétaire d'État à la Marine de Trump, Hung Cao, lors d'un meeting de campagne en juillet 2024. IMAGO/Anadolu Agency

Rédaction blue News Oliver Kohlmaier

Pas le temps ? blue News résume pour toi Hung Cao succède à John Phelan au poste de secrétaire d'Etat à la Marine au Pentagone.

Le président américain Donald Trump et son secrétaire à la Défense Pete Hegseth n'étaient pas satisfaits du rythme d'introduction des nouveaux navires de guerre de la «classe Trump».

Hung Cao a travaillé pendant 30 ans dans la marine et est considéré comme un loyaliste de Trump doté d'une grande expertise.

Il n'est pas clair si Cao occupera le poste de manière permanente. Montre plus

«Plus longs, plus rapides, plus grands et 100 fois plus puissants» : Donald Trump s'est enthousiasmé en décembre pour ces nouveaux navires de guerre qui devraient bientôt redonner aux Etats-Unis le «respect» sur les mers du monde. En présence de son secrétaire d'Etat à la Marine John Phelan, il a parlé de la «flotte d'or». Mais l'introduction de la nouvelle «classe Trump» ne va pas assez vite pour le président américain - et Phelan doit maintenant partir.

Comme l'ont rapporté le New York Times et d'autres médias américains, des tensions existaient depuis des mois entre Phelan et ses deux supérieurs, le ministre de la Défense Pete Hegseth et son adjoint Stephen Feinberg. Selon ce dernier, Feinberg en particulier était de plus en plus mécontent de la manière dont Phelan mettait en œuvre la nouvelle initiative de construction navale de la marine.

«Le président est très engagé dans la construction navale, mais le développement ne se fait pas au rythme qu'il souhaiterait», a déclaré un haut fonctionnaire du gouvernement à Politico.«Lui et Pete se sont rencontrés lundi soir pour en discuter et à la fin de la réunion, ils ont décidé qu'il était temps de licencier Phelan».

Le spécialiste Hung Cao doit accélérer la construction navale

C'est désormais l'ancien officier de marine Hung Cao qui doit faire avancer le projet de construction navale. Ce loyaliste de Trump a régulièrement fait la une des journaux ces dernières années en raison de ses déclarations controversées sur l'inclusion et les questions sociales - tout à fait au goût de ses nouveaux patrons Trump et Hegseth. Mais le nouveau ministre de la Marine est considéré comme un expert - et a derrière lui une carrière brillante au sein de la Navy.

Cao a émigré aux États-Unis lorsqu'il était enfant, après que sa famille eut fui pendant la guerre du Vietnam. En 1989, Cao s'est engagé dans la marine et a été nommé officier en 1996, après avoir obtenu son diplôme à l'Académie navale américaine. Au cours de ses 30 années dans la marine, il a été déployé en Irak, en Somalie et en Afghanistan et a reçu plusieurs distinctions.

Acting Secretary of the Navy Hung Cao: Message to the Force pic.twitter.com/bJdell8g2w — Acting Secretary of the Navy Hung Cao (@SECNAV) April 25, 2026

«Nous avons besoin d'hommes et de femmes alpha»

Après avoir quitté la marine en 2021, il s'est présenté au Congrès en 2022 en tant que républicain et a affronté Tim Kaine, le sénateur démocrate de Virginie. Au cours de la campagne électorale, finalement infructueuse, Cao s'est surtout fait remarquer par des propos marquants, tout à fait dans la ligne de Trump.

"Si vous utilisez une drag queen pour recruter des gens dans la marine, ce ne sont pas les gens que nous voulons", a par exemple déclaré Cao lors d'un débat avec Kaine. "Ce qu'il nous faut, ce sont des hommes et des femmes alpha qui s'arrachent les tripes, les dévorent et demandent une deuxième portion. Ce sont des jeunes hommes et femmes qui gagneront les guerres".

Avec de telles déclarations, il n'est guère surprenant que les démocrates de la commission de la défense aient exprimé des doutes quant au tempérament de Cao et à sa capacité à assumer une position de leader.

Le député californien John Garamendi a qualifié Cao de "nouvel exemple de la manière dont le chaos est introduit dans l'armée". Son collègue Eugene Vindman de Virginie a déclaré qu'il n'avait aucune confiance dans la capacité de Cao à apporter de la stabilité à cette fonction militaire cruciale.

Cao est certes considéré comme un loyaliste de Trump et une «tête brûlée partisane», mais il disposerait également de grandes connaissances techniques, comme le rapporte Politico en se référant à un expert de la marine.

Cao serait ainsi «très expérimenté», aurait déjà travaillé dans la construction navale et bénéficierait, en tant qu'officier de marine, d'un soutien politique tant dans l'administration que dans la marine, afin de «faire bouger les choses».

Hung Cao avec Donald Trump, alors candidat à la présidence, lors d'un meeting de campagne en Virginie en juin 2024. IMAGO/Newscom World (Archivbild)

Une nouvelle «classe Trump» pour la marine

Le moment du changement de personnel est tout à fait explosif. Les Etats-Unis sont en pleine guerre contre l'Iran - et la marine y joue un rôle important.

Mais le conflit actuel semble jouer un rôle plutôt secondaire dans la rocade. C'est plutôt la «flotte d'or» de Trump qui est au centre de l'attention. Depuis octobre dernier, le président américain pousse à l'introduction de cette nouvelle classe de navires de guerre. Ils doivent porter des systèmes d'armes non encore développés comme des systèmes laser et des armes hypersoniques.

Si l'on en croit le président américain, les cuirassés devraient être introduits en 2028, c'est-à-dire avant la fin du mandat de Trump. Les experts estiment toutefois que cette date est illusoire. Le développement et la construction de nouveaux navires de guerre prennent généralement des années et coûtent des milliards.

On ne sait pas encore si Cao pourra poursuivre le projet de Trump. On ne sait pas si Cao assumera cette fonction de manière permanente.

Notice sur l'IA: cet article a été traduit de l'Allemand à l'aide de l'IA et adapté par la rédaction romande.