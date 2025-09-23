La Lituanie a simplifié ses règles en vue de faciliter le recours aux armes pour abattre les drones qui violent son espace aérien, a indiqué mardi la ministre de la Défense de ce pays balte, Dovile Sakaliene.

Mme Sakaliene ou une «personne autorisée» pourra désormais ordonner qu'un drone volant dans un espace aérien restreint ou fermé soit abattu (archive). AFP

Agence France-Presse Basile Mermoud

«Même si nous vivons de jure en temps de paix, nos lois (...) n'étaient pas adaptées aux menaces actuelles», a déclaré la ministre au Parlement. Avec les amendements à la loi qui entreront en vigueur le 1er octobre, Mme Sakaliene ou une «personne autorisée» pourra désormais ordonner qu'un drone volant dans un espace aérien restreint ou fermé soit abattu.

«Nous créons une nouvelle base pour l'utilisation de la force militaire afin qu'elle puisse être utilisée rapidement contre des drones dans une zone restreinte si leurs vols sont effectués en violation des procédures établies par le chef de la défense», a déclaré Mme Sakaliene citée par l'agence balte BNS.

Jusqu'à présent, les soldats ne pouvaient tirer que contre des drones utilisés comme armes dans des zones interdites, selon l'agence. L'objectif est d'avoir «un mécanisme qui nous permet de réagir instantanément», avec des moyens militaires, à toute violation de l'espace aérien du pays, a ajouté la ministre.

Ces changements interviennent en réponse à deux incidents survenus en juillet, lorsque des drones d'un type utilisé par la Russie pour attaquer l'Ukraine ont violé l'espace aérien lituanien depuis le Bélarus. L'un d'eux transportait des explosifs.